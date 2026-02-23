Fişli Hibrit Arabalarla İlgili Skandal Araştırma: Yakıt Tüketimi, Gerçekte Yüzde 300 Daha Fazla!

Avrupa genelinde yapılan bir araştırma, fişli hibrit otomobillerin yakıt tüketimine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre fabrikaların açıkladığı ortalama rakamlar ile gerçek veriler arasında yüzde 300'lük fark var. İşte o çalışmanın sonuçları...

Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu "Fraunhofer-Gesellschaft", fişli hibrit otomobillerle ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Avrupa'da kullanılmakta olan 981 binden fazla fişli hibrit otomobilin yakıt tüketimi izleme verilerini (OBFCM) inceleyen ekip, bu araçların anlatıldığı gibi olmadığını tespit etti.

Otomotiv üreticileri, fişli hibrit otomobilleri çevreci olarak yorumluyorlar. Bu araçların şehir içinde elektrikli modda kullanılması gibi özellikler, tüketiciler tarafından da çok seviliyor. Ancak Fraunhofer-Gesellschaft'ın araştırması, durumun böyle olmadığını ortaya koydu.

Fişli hibrit otomobiller, açıklanan 3 kat fazla yakıt tüketiyor!

OBFCM verilerini inceleyen araştırma ekibi, fabrika verileri ile gerçek kullanım koşulları arasında yüzde 300'lük fark olduğunu tespit etti. Bu bağlamda; açıklanan verilere göre fişli hibrit otomobillerin 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 1,57 litre olmalıydı. Ancak gerçek koşullarda yapılan incelemeler, ortalama yakıt tüketiminin 6,12 litre litre olduğunu ortaya koydu.

Olay sadece bundan ibaret değil. Fişli hibrit otomobillerin batarya modunun da açıklandığı kadar verimli olmadığı tespit edildi. Firmaların açıkladığı rakamlara göre ortalama değer oluşturan Fraunhofer-Gesellschaft'a göre elektrikli modda 1,57 litre olması gereken tüketim, gerçek koşullarda 2,98 litre seviyelerindeydi. Burada neredeyse yüzde 100'lük bir fark oluşmuş durumda.

Fişli hibrit otomobiller, geçmişte de çeşitli çalışmalara konu olmuşlar ve o çalışmalar da ne yazık ki Fraunhofer-Gesellschaft'ın araştırması ile benzer sonuçlar ortaya koymuşlardı. Bakalım bu çarpıcı araştırma, fişli hibrit otomobillerle ilgili yeni bir karar alınmasına katkı sağlayacak mı...