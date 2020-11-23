Fitch Ratings, Türk Telekom'un kredi notunu yükseltti. Yapılan revizeyle birlikte Türk Telekom'un kredi notu "AAA", yerel para birimi notu ise "Durağan" oldu. Fitch Ratings'in revizesi, Türk Telekom CEO'su Ümit Ünal tarafından değerlendirildi.

Uluslararası finans derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin köklü operatör şirketlerinden Türk Telekom'un kredi notunu yükseltti. Kurum, bu revize kapsamında Türk Telekom'un uzun vadeli ulusal notunu "AA+"dan "AAA"ya yükseltti. Ayrıca Türk Telekom'un yerel para birimi notu da "Negatif"ten "Durağan"a yükseltildi.

Fitch Ratings'in revizesi, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından değerlendirildi. Önal, konuyla ilgili açıklamalarında 2020'nin ilk 9 ayında yaptıkları finansal performansın, uluslararası kredi derecelendirme kurumları tarafından da görmezden gelinmediğini kaydetti. Finansal performanslarının meyvesini almaya başladıklarını belirten CEO, hem yatırımcıların hem de Türkiye'nin yüzünü güldürmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Türk Telekom, 2020'nin ilk 9 ayında 2 milyar TL'den fazla kar etti

Fitch Ratings'in Türk Telekom'a yönelik kredi notu yükseltme revizesi, rastgele alınmış bir karar değil. Şirket, eylül ayının sonuna kadar olan süreci kapsayan mali durum açıklamasında, 2 milyar TL'yi aşan net kar duyurmuştu. Ayrıca şirketin geliri de yıllık bazda yüzde 19 artarak 20,6 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Fitch Ratings tarafından yayımlanan raporda da Türk Telekom'un kredi notunun yükseltilme sebeplerine değinildi. Yapılan açıklamalarda, Türk Telekom'un 2020'deki performansında artış yaşandığı, net borçların içindeki yabancı para payının azaldığı ve Türkiye'deki operatörler arasında gücünü korumaya devam ettiği ifade edildi.