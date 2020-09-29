Türk Telekom, yeni 10 Gbps simetrik internet hızı sunan XGS-PON teknolojisini test etti. Söz konusu teknoloji ile 10 GB'lık bir film kütüphanesi yalnızca 8 saniyede indirilebiliyor.

Uluslararası bir organizasyon olan Open Networking Foundation (ONF) ile iş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Ankara’daki Türk Telekom İnovasyon Merkezi’nde oluşturulan bir açık kaynak kodlu platform üzerinde XGS-PON teknolojisini test eden Türk Telekom, 10 Gbps’e varan hızlara ulaşmayı başardı.

Yeni nesil XGS-PON teknolojisi, simetrik bağlantı desteği sayesinde 10 Gbps indirme ve yükleme hızı sağlarken; 10 GB büyüklüğündeki bir film kütüphanesinin yalnızca 8 saniyede indirilebilmesini ve dakikada 75 GB veri indirilebilmesini ve yüklenebilmesini mümkün kılıyor.

Yapılan açıklamalara göre yeni nesil XGS-PON teknolojisi, kullanıcıların akıllı ev uygulamaları, çevrimiçi oyun, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), e-eğitim ve e-sağlık gibi uygulamalardan daha kapsamlı bir şekilde faydalanabilmesini mümkün kılarken; gerçek zamanlı 16K 360 derece video görüntüleme imkanı sağlıyor.

Telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı Argela ile birlikte yürüttükleri çalışma neticesinde ortaya koydukları teknolojinin Türkiye’de yerli ekosistem geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasına da katkı sağlamasını beklediklerini ifade eden Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, XGS-PON hakkında şu şekilde konuştu:

“Yeni nesil XGS-PON teknolojisini, açık kaynak kodlu erişim platformumuz üzerinde test ettik. Bugüne kadar dünyada sayılı operatörün gerçekleştirebildiği bu denemeyi, bir ilke imza atarak ülkemizde ilk kez hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Açık ve standart arayüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde geleneksel üreticilerin yanında küçük ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz.

Bu tedarikçiler arasına yerli üreticilerin de girebilmesi ve hatta geliştirecekleri ürünleri yurt dışına ihraç edebilmesi için bu çalışmayı, çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Açık kaynak kodlu teknolojileri çalışmalarımıza dahil ederek, yerli üretim fırsatlarını zenginleştirip hızlandırmanın yanı sıra, yurt dışına da ihraç edebilme fırsatı sağlıyoruz.”