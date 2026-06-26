Fiyat/Performans Oyun Bilgisayarı Arayanlara Güçlü Alternatif: Casper Excalibur G870

Oyun oynama maliyeti ne kadar artmış olsa da, hem performansıyla hem fiyatıyla sizi üzmeyecek alternatiflere ulaşmak mümkün. Casper Excalibur G870 de fiyat/performans oyuncu bilgisayarı önerisi arayanlar için tercih edilebilecek güçlü seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun oynamak için ağır kasalara ve sabit masalara bağlı kalmak istemeyenler için Casper Excalibur G870, Blackwell mimarili yeni nesil ekran kartı ve 10 çekirdekli güçlü işlemcisiyle aradığınız performansı 2.5 kiloluk incecik bir gövdede birleştirerek doğrudan sırt çantanıza getiriyor.

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Çantada Taşınan Güç: Excalibur G870'in Tasarımı

Eğer bir üniversite öğrencisiyseniz veya bilgisayarınızı sürekli ev ile okul/iş arasında taşımanız gerekiyorsa, cihazın ağırlığı donanımı kadar büyük önem taşır. Casper Excalibur G870, yüksek kaliteli alüminyum alaşım gövdesiyle sağlam bir yapı sunarken ağırlığı sadece 2.5 kg seviyesinde tutuyor. Üstelik 23.9 mm inceliğindeki kasa yapısı, cihazı çantanıza atıp gün boyu dolaşmanızı kolaylaştırıyor; çünkü ultra hafif tasarım, taşıma esnasında oluşabilecek yorgunluk hissini azaltmak için özel olarak yapılandırılmış.

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Oyunlarda Detayları Kaçırmayın

Özellikle reflekslerin konuştuğu rekabetçi oyunlarda ekran hızı maçın kaderini belirler. Casper Excalibur G870, 165 Hz ekran yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle hızlı geçişlerde oldukça pürüzsüz bir görüntü sunuyor. Parlama yapan ve ışığı yansıtan ekranlar oyun keyfinizi bölebilir; çünkü ortam ışığı ekrana vurduğunda karanlık köşelerde pusu kuran rakipleri görmek zorlaşır. Casper Excalibur G870, bu sorunu anti-glare (yansıma önleyici) yüzeyi ve 250 NIT parlaklık seviyesiyle çözüyor. Ayrıca 178° geniş görüş açısı ve %45 renk doygunluğu ile ekrana hangi açıdan bakarsanız bakın net detaylar yakalayabiliyorsunuz.

Yapay Zeka ve İşlem Gücü: Donanım Kalbi

Casper Excalibur G870'in performans tarafındaki en büyük kozu, NVIDIA'nın Blackwell mimarisine sahip GeForce 50 serisi ekran kartı. Bu yeni nesil kart, DLSS 4.0 teknolojisiyle oyun içi grafikleri yapay zeka desteğiyle işleyerek performanstan ödün vermeden daha yüksek çözünürlükler elde etmenizi sağlıyor. Cihazın grafik gücünü kontrol etmeniz de çok kolay; çünkü Excalibur G870'te bulunan MUX Switch özelliği, masaüstünde gezinirken dahili GPU ile enerji tasarrufu yapmanıza, oyunlara girdiğinizde ise doğrudan harici GPU'yu devreye alarak tam performans almanıza olanak tanıyor.

Bütçesi daha düşük olan kullanıcılar için ise GeForce RTX 4050 ve 3050 ekran kartıları da seçenekler arasında yer alıyor. Her iki ekran kartı da günümüzde halen pek çok oyunu oynayabileceğiniz seviyede performans gösteriyor.

İşlemci tarafında ise yine bol seçenekli bir yapı bizi karşılıyor. Series 2 Intel Core 7 240H işlemciden 13. Nesil Intel Core i5 13420H işlemciye farklı seviyede seçenekler ile ihityaçlarınıza göre bütçe planlaması ile seçim yapabilirsiniz. Sunulan tüm seçenekler, belirli bir seviyenin üzerinde işlemciler ve bu sayede hem FC 26 oynayıp hem de arka planda başka işlemler yürüttüğünüz çoklu görev (multitasking) senaryolarını rahatlıkla atlatabiliyorsunuz.

İkiz Fanlı Soğutma ve RGB Dünyası

Oyun seansları saatlerce sürdüğünde ısıyı kontrol altında tutmak şarttır. Casper Excalibur G870, gövdesinde 89 adet fan bıçağına sahip ve 5400 RPM hızında dönen 2 adet akıllı turbo fan barındırıyor. Bu "ikiz fan" sistemi, cihazın uzun kullanımlarda bile serin kalmasına ve donanımın performans kaybı yaşamamasına yardımcı oluyor. Oyuncu bilgisayarlarının olmazsa olmazı olan aydınlatma tarafında ise Excalibur G870'in klavyesi 65.026 renk seçeneği ve 6 farklı aydınlatma modu ile tarzınızı yansıtmanıza imkan tanıyor.

Özellik Detay Kasa Materyali Alüminyum Alaşım Ağırlık 2.5 kg İncelik 23.9 mm Ekran Yenileme Hızı 165 Hz Tepki Süresi 3 ms Ekran Özellikleri 250 NIT / %45 Renk Doygunluğu Görüş Açısı / Yüzey 178° / Anti-glare (Yansıma Önleyici) Ekran Kartı GeForce NVIDIA 50 Serisi (Blackwell Mimarisi) Grafik Teknolojileri DLSS 4.0, MUX Switch İşlemci (CPU) 10 Çekirdek, 3.60 GHz (Turbo Boost: 4.90 GHz) İşlemci Belleği 24 MB Intel Akıllı Bellek Soğutma Sistemi 2 Adet Akıllı Turbo Fan (5400 RPM, 89 Bıçaklı İkiz Fan) Klavye 65.026 Renk, 6 Farklı Modlu RGB

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G870, temelde bir oyuncu ve günlük kullanım/öğrenci bilgisayarı olarak kurgulanmıştır. Ekranın sunduğu %45 renk doygunluğu oranı oyunlar, filmler ve ofis/okul işleri için gayet yeterli olsa da; profesyonel renk doğruluğunun kritik olduğu ileri düzey işler yapıyorsanız (sinematik renk kurgusu, matbaa baskı hazırlığı veya üst düzey fotoğraf düzenleme) bu renk gamut aralığı profesyonel standartları karşılamayabilir. Sadece bu tarz spesifik ihtiyaçları olan görsel iletişim profesyonelleri için cihazın ekran değerleri kısıtlayıcı olabilir.