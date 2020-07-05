Fiyatıyla Küçük Dilinizi Yutturacak Nadir Ford GT Roadster

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir açık artırmada satılacak olan Ford GT, dünya üzerinde bulunabilecek en nadir arabalar arasında yer alıyor. Üstü açık Ford GT modellerinden olan araç, 1965 yılında Le Mans yarışında yer aldı.

Bugüne kadar pek çok özel arabanın açık artırmaya çıktığını gördük. Ancak önümüzdeki günlerde düzenlenecek açık artırmada yer alan araç, diğer arabalardan çok daha özel bir yere sahip. Açık artırmaya çıkan araç, fazlasıyla nadir bulunan 1965 Ford GT Competition Prototype Roadster’ın ta kendisi.

Otomobillere merak sarmış ve bunları araştıran ya da yalnızca kasım ayında vizyona giren ‘Ford v Ferrari’ filmini izleyenler, Ford GT’nin 24 saatlik Le Mans yarışında Ferrari’yi yenmek üzere üretildiğini çok iyi bilirler. Ancak Ford, daha sonra orijinal Ford GT’nin bir de 5 tane üstü açık versiyonunu üretmiştir.

En nadir arabalardan birisi:

Açık artırmaya çıkacak olan 1965 Ford GT Competition Prototype Roadster da bu versiyonlardan biri. Aslında bu araç, günümüzde hayatta kalmayı başarmış üstü açık 2 Ford GT’den de biri olma özelliğini taşıyor. Açık artırmada alıcı bulacak 1965 Ford, Le Mans yarışlarında da pistte bulunuyordu.

GT/109 olarak da bulunan Ford GT Competition Prototype Roadster, 1965 yılındaki Le Mans yarışlarında Maurice Trintignant’ın sürücülüğünde yer aldı. Ancak araç, vites kutusunda yaşanan sorunlar nedeniyle yalnızca 11 tur pistte kalabildi. Bu araç aynı zamanda diğer Ford GT’lere göre de bazı özel şeyler taşıyor.

Ford GT Competition Prototype Roadster, diğer Ford GT’lerden farklı olacak şekilde yanlarında motor yağı radyatörleri, arkasında daha yüksek bir spoiler ve daha birçok ayrı modifikasyonu barındırıyor. Araç, Le Mans’da ilk kez görüldükten sonra Ford’un Kar Kraft yarış bölümüne aktarıldı.

Kar Kraft’a aktarılan 1965 Ford GT, burada vites kutularının denendiği bir model oldu. Artık zamanı geçmeye başlayan Ford GT, Shelby American’a yeniden döndü ve bir gösteri sürücüsü Dean Jeffries tarafından satın alınana kadar depoda durdu. Araç, 2013 yılında hayatını kaybeden Dean’in ardından Mecum Müzayedeleri’nin sahibi Dana Mecum tarafından satın alındı ve restore edildi.

Dünya üzerinde hiçbir örneği olmamasından ve safkan bir yarış otomobili olmasından dolayı 1965 model Ford GT Competition Prototype Roadster’ın açık artırmada bir servete mal olması bekleniyor. Açık artırmanın düzenleyicisi Mecum, aracın 7,5 milyon dolar (yaklaşık 51.480.000TL) ila 10 milyon dolar (yaklaşık 68.639.000 TL) arasında satılacağını tahmin ediyor.