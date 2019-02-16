Razer, 1. Yılını Doldurmayan Oyun Mağazasını Kapatıyor

Çeşitli oyunlarda ve Razer ürünlerinde fırsatlar sunan Razer Game Store, bu aydan itibaren kapanıyor.

Popüler oyun donanımları üreticisi Razer, Nisan 2018'de açmış olduğu dijital oyun mağazasını kapatma kararı aldı. Razer Game Store'da yayınlanan resmi açıklamaya göre mağaza, 28 Şubat 2019 tarihinde kapanacak.

"Sizlere güzel oyun fırsatları sunmak ve önermek bizim için bir şerefti. Müthiş topluluğumuzun bir parçası olduğunuz için çok şanslıyız. Desteğiniz ve tüm bunları mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz." açıklamasını yapan Razer, 28 Şubat'a kadar ön siparişle satılan oyunlar dahil, satışlara devam edileceğini ve satılan tüm oyunların Steam veya Uplay kodu olarak teslim edileceğini belirtti.

Aynı zamanda şirketin Razer Gold ve Razer Silver adı verilen ödül programlarının hiçbir aksama olmadan devam edeceği duyuruldu. Epic Games'in Steam'e resmen savaş açmasıyla birlikte kızışan dijital oyun platformları pazarına Razer, bu ayın sonundan itibaren veda etmiş olacak.