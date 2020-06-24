Project CARS 3'ün Çıkış Tarihi Duyuruldu

Otomobil tutkunlarının favori oyunlarından bir tanesi olan Project CARS 3 için geçtiğimiz günlerde yaz aylarında yayınlanacağına dair haberler çıkmıştı. Beklenen oyunun çıkış tarihi sonunda netlik kazandı.

Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen ve BANDAI NAMCO tarafından yayınlanacak olan Project CARS 3 için beklentiler sürerken söz konusu firmalar yaz aylarını işaret etmiş biz de bu duyuruyu sizin için bir haber hâline getirmiştik. Oyunun çok merak edilen çıkış tarihi sonunda bugün resmi olarak duyuruldu. Yayıncı firma BANDAI NAMCO, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla oyunun 28 Ağustos 2020 tarihinde Steam üzerinden PlayStation 4, Xbox One ve PC için kullanımda olacağını açıkladı.

Project CARS serisinin oyuncular tarafından ilgiyle takip edildiği ve dünya çapında büyük bir takipçi kitlesine sahip olduğu bilindiğinden bu habere gelen yorumlar da olumlu oldu. Serinin bundan önceki son oyunu 2017 senesinde piyasaya sürülmüş ve pek çok kişi tarafından oynanmıştı. BANDAI NAMCO, oyun için bir de tanıtım yazısı yayınladı. Firma, yazıda Project CARS 3 projesinin oyuncular için yepyeni ve heyecan verici bir konuyla geldiğini, oyuncuları yarışların canlı ve eğlenceli dünyasına çekecek bir şekilde geliştirildiğini aktardı.

Oyunun özellikleri artırıldı:

BANDAI NAMCO, oyunun geliştirilen yeni özelliklerini de yazısında aktardı. Buna göre serinin yeni oyunu olan Project CARS 3 oyunculara 200’den fazla seçkin marka yarış ve yol otomobili seçeneği sunacak, 140’tan fazla rota üzerinde yarışma imkânı verecek. Yarışların gerçekçiliğinden ödün vermemek adına oyun dört mevsim yarış seçeneğine sahip olacak ve oyuncular istedikleri aracı oyun içi kredilerle satın alabilecek. Araçların yol tutuşu ve gücü, gerçekçi performans parçalarıyla yükseltilebilecek.

Oyuncular ayrıca yeni lastik modelleri, araçlar için yeni parçalar ve bazı yeni özelliklere de sahip olabilecek. Tüm bunlar geliştirilmiş yapay zekâyla gerçekleştirilecek. Oyunun PC versiyonu için bir de VR desteği oyuncuların kullanımına sunulacak. Haberden sonra oyunun hayranlarının 28 Ağustos tarihini iple çektiğini tahmin edebiliyoruz.