Dünyanın en popüler uçuş takip platformlarından Flightradar24, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle çöktü. Savaşan ülkelerin hava sahalarını incelemek isteyen kullanıcıların platforma akım etmesi, sistemin tamamen servis dışı kalmasına yol açtı.

Rusya ile Ukrayna arasında resmen başlayan savaş, bugün olağanüstü bir gün yaşamamıza yol açtı. Bugün her an her şey olabilir ve herkes, kendi ilgilendiği ölçüde bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Günün devamında neler yaşanacak bilinmez ancak hava trafiğinin ne durumda olduğunu merak eden internet kullanıcıları, bu sektördeki en popüler hizmetlerden bir tanesi olan Flightradar24'ü çökertmiş durumdalar. Uçuşların anlık olarak takip edilmesini sağlayan internet sitesi, saatlerdir hizmet veremiyor.

Flightradar24, dünyanın en popüler uçuş takip platformlarından bir tanesi. Bu internet sitesi üzerinden yolcu uçakları ile bazı askeri uçaklar ve helikopterler takip edilebiliyor. Ancak sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, sitenin çökmesine yol açtı. Kullanıcılar, saatler boyunca Flightradar24'e erişemediler. Sistem, hala da aktif olarak kullanılamıyor.

"Normale dönmek için çalışıyoruz"

Sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından bir duyuru yayınlayan Flightradar24, çökmenin nedeninin aşırı yoğunluk olduğunu söyledi. Gün içerisinde bilgilendirme yapmaya devam eden ekip, son açıklamasında normale dönmek için uğraştıklarını belirttiler.

Flightradar24, sabah saatlerinde hiçbir şekilde çalışmıyordu. Ancak şimdi, bu durum değişmiş durumda. Eğer Flightradar24'e girmek isterseniz, siteye ulaştıktan sonra sıraya alınıyorsunuz. Webtekno olarak yaptığımız kontrollerde, siteye girmek için 27 dakika boyunca beklememiz gerektiğini gördük. Belirtilen süre sonunda uçuşları takip edip edemeyeceğimizi şimdilik bilmiyoruz.

Flightradar24'teki son durum şöyle: