Benzin ve Motorin Fiyatlarına 'Savaş Zammı' Geliyor

Ekonomist Oğuz Demir, Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle akaryakıt fiyatlarına neler olacağına dair öngörüsünü paylaştı. Olağanüstü sürecin Türkiye'yi de olumsuz etkileyeceğini söyleyen Demir, hem benzine hem motorine en az 1 TL'lik zam geleceğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasında artık resmileşen savaş, Türkiye'yi de doğrudan etkiliyor. Hatta bununla ilgili olarak az önce paylaştığımız bir içeriğimizde, Ukrayna'da hizmet veren Türk markaların mağazaları kapatmaya başladığından bahsetmiştik. Ancak yaşananlar bunlardan ibaret olmayacak. Zira piyasalar alt üst olmuş durumda, petrol ve altın ise yepyeni bir ralliye başladı.

Durum bu kadar karmaşıkken Türkiye'de herkesin merak ettiği bir durum daha söz konusu. Bu konu, tahmin edebileceğiniz üzere akaryakıt fiyatları. Vatandaşlar, benzin, motorin ve LPG üçlüsünün fiyatlarından zaten uzun zamandır şikayetçilerdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ne yazık ki akaryakıta da doğrudan yansıyacak. Ekonomist Oğuz Demir, olası senaryoyu açıkladı...

Yeni zamlar en az 1 TL olacak...

Oğuz Demir tarafından yapılan açıklamaya göre olağanüstü bir süreçten geçiyoruz ve bu sürecin olumlu bir etkisinin olması düşünülemez. Açıklamaya göre benzine cuma gecesi itibarıyla 1,20 TL ila 1,60 TL aralığında zam gelmesi muhtemel. Dizel araç sahipleri ise savaşın etkisini birkaç gün daha bekleyecekler. Ekonomiste göre pazartesi gecesi, motorine en az 1 TL'lik zam gelecek...

Sürekli benzin sorusu geliyor. Mevcut durumda Cuma geceden geçerli olmak üzere 1,20-1,60 TL arasında bir zam muhtemel. Motorinde 1 TL'nin üzerinde ve Pazartesi geceden geçerli olacak şekilde. Olağanüstü bir durum var ve etkileri oldukça olumsuz. Umarım bir an evvel sona erer...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili resmi bilgiler paylaşan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine en son 9 Şubat'ta zam geldiğini duyurmuştu. O gün gelen zam 70 kuruş olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi tüm gözler, yeni zamların pompaya kaç TL olarak yansıyacağını öğrenmek için EPGİS'te...