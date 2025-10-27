Tümü Webekno
Flört Uygulamalarının "Aldatanları" İfşaladığı Ortaya Çıktı: Konum Verilerine Kadar Sızdırıyor!

Ortaya çıkan bazı yeni yüz tanıma teknolojisi içeren siteler, kullanıcıların sadece yüz verileriyle konumlarına kadar ifşa olmalarına yol açıyor.

Flört Uygulamalarının "Aldatanları" İfşaladığı Ortaya Çıktı: Konum Verilerine Kadar Sızdırıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yüz tanıma teknolojisiyle çalışan bazı internet siteleri, insanların Tinder profillerini yalnızca bir fotoğrafla ortaya çıkarabiliyor. “Cheaterbuster” ve “CheatEye” gibi siteler, kullanıcıların yüklediği bir fotoğraf üzerinden kişinin Tinder hesabını, profil fotoğraflarını ve hatta yaklaşık konumunu tespit edebiliyor. Normalde Tinder’da belirli bir kişiyi aramak mümkün değilken, bu siteler gizliliği neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Sözde “aldatanları yakalama” amacıyla sunulan bu hizmetler, aslında istismarcılar ve takipçiler için tehlikeli bir araç hâline gelmiş durumda.

Elektronik Sınır Vakfı’ndan (EFF) siber güvenlik direktörü Eva Galperin, Cheaterbuster’ın testlerinde, yüklenen fotoğraflar sayesinde kişilerin son görüldüğü semtlere kadar ulaşılabildiğini söylüyor. Üstelik siteler bu hizmet için ayda yaklaşık 20 dolar ücret alıyor ve yalnızca bir e-posta adresiyle herkesin erişimine açık. Tinder ise bu uygulamaların hiçbirini yetkilendirmediğini, kullanıcı gizliliğini ihlal ettikleri için politikalarına tamamen aykırı olduğunu açıklamış durumda.

Birçok kullanıcı böylesi tehlikeli bir yöntemi eğlence amaçlı kullanıyor

2

Cheaterbuster, geçtiğimiz dönemde TikTok ve Instagram’da viral hâle gelince milyonlarca kişi bu tehlikeli aracı ne yazık ki keşfetmiş durumda. Hatta bazı videolarda kullanıcılar başkalarının Tinder profillerini canlı yayında ifşa ediyor. Bu videoların bir kısmının, Cheaterbuster’ın bağlı olduğu Clipping.io adlı reklam platformu tarafından ücretli olarak desteklendiği de söyleniyor.

Uzmanlar, bu sitelerin yalnızca ilişkileri değil, kişisel güvenliği de tehdit ettiğini söylüyor. Yani kısacası bir fotoğrafla birinin özel hayatına ulaşmak artık saniyeler sürüyor ve pek çok kişi için gizliliğin sonunu getiren yeni bir dijital tehdit hâline gelmiş durumda.

