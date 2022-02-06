Bir Sabah Ansızın Flört'ün Kaybolması: Ghosting

Her şeyin yolunda gittiği ilişkinizde partneriniz sebepsiz yere ve aniden yok oluyorsa, belki sizler de Ghosting tecrübesi edinmiş olabilirsiniz!

Sosyal medyada ya da rastlantı üzerine gerçek yaşamda bir birey ile tanıştınız, birbirinizden hoşlandınız ve kısa süre içerisinde kendinizi bir ilişkinin içerisinde buldunuz. Her şeyin hızlı bir şekilde geliştiği bu ilişkide; bir sabah uyandığınızda flörtünüze bir daha asla ulaşamadınız...

Kulağa belki fazla dramatik ya da abartı gelse de; Ghosting İlişki’ye maruz kalan birçok bireyin başından geçen hikâye, yukarıdaki hikâyeden çok da farklı değil. Bugün sizlerle birlikte enine boyuna Ghosting İlişki’yi inceleyeceğiz.

Ghosting teriminin kökeni ve anlamı

Ghosting, İngilizcede hayalet anlamına gelen "ghost" kelimesinden türeyen ve dilimize de İngilizcede olduğu gibi direkt Ghosting olarak geçmiş bir terim. Ghosting’i Türkçeye hayaletlenmek, hayalet olmak gibi de çevirebiliz.

Ghosting İlişki kavramını ise tek cümleyle “herhangi bir sebep olmaksızın; partnerini bir anda terk eden, partnerinin kendisine ulaşmasına asla müsaade etmeyen ve bağları sonsuza kadar koparmak” olarak açıklayabiliriz.

Ghosting’in ortaya çıkış hikâyesi

Ghosting, doğal olarak internetin hayatımızda yaygınlaşmasıyla yani 2000’li yıllarında başında ortaya çıkan bir kavram. Özellikle sosyal medya üzerinden tanışma adımıyla başlayan ilişkiler, Ghosting’in en sık yaşandığı ilişkilerdir. Kabul etmek gerekir ki, yıllarca yakın çevremizde bulunan ve ortak arkadaşlara sahip olduğumuz bir kişinin aniden kaybolması asla kolay değildir fakat sosyal medyada başlayan ilişkilerde bu durum gayet basit.

Ghosting’in altında yatan sebepler

Ghosting’i, maruz kalan (pasif) ve maruz bırakan (aktif) taraflar olarak ikiye ayıracak olursak eğer; maruz kalan kişinin hiçbir özelliği yoktur. Ghosting’de tüm kilit roller, maruz bırakan yani aktif olarak nitelendirebileceğimiz taraftadır.

Ghosting İlişki’yi tercih eden bireyler, genel olarak kendini aşırı derecede beğenmiş ve kendilerine anormal seviyede hayranlık besleyen, kısaca narsistik olarak betimlenen kişilerdir. Amaç sadece kendine hayranlık duyurmak, bu hayranlıktan beslenmek ve doyum noktasını yakalamaktır.

Ghosting’in giriş, gelişme ve sonuç evresi

Birey; öncelikle yakın çevresinde bulunmayan, hatta sosyal medya üzerinden bir birey seçer. Bu bireye yoğun bir ilgi gösterme, kendini anlatma, ispat etme süreci yaşar. Eğer karşısındaki kişi bu ilgiye olumlu yanıt gösteriyorsa devam eder ve anlaşıldığından emin olmak ister.

Emin olma sürecinden sonra yavaş yavaş beklenti sürecine girer ve partnerinin kendisine duyduğu hayranlıktan beslenmeye başlar. Ne zaman ki bu hayranlık artık sıradan bir hâl alırsa; o zaman hayalet olmaya karar verir ve hiçbir açıklama yapmadan sonsuza kadar ortadan kaybolur.

Ghosting’den hemen sonra yaşanan gelişmeler

Aktif bireyin ortadan kaybolmasıyla, pasif bireyde bir şaşkınlık ve yaşananları kavramaya çalışma süreci başlar. Aktif birey tarafından; telefonlara asla cevap verilmez hatta numara artık servis dışıdır. Sosyal medya hesapları tamamen kapatılmıştır. Gerçek anlamda bir Ghosting yaşandıysa eğer; çiftler birbirlerini bir daha asla görmezler, iletişime geçmezler.

Ghosting’in ardından pasif bireyin yaşantısı

Birey, ilk başta genel olarak kendisini sorgular. Geri dönüşü mümkün olmayan bir hata yapıp yapmadığını anlamaya çalışır. Eğer sürecin kendisiyle alakalı değil de, karşı tarafın sorunlarından ötürü meydana geldiğini anlarsa; birey yaşantısına olağan bir şekilde devam etmektedir. Eğer ki sürecin kendi sorumluluklarından ötürü bu şekilde bittiğini düşünürse birey kendini suçlar, yeni bir ilişki konusunda öz güven eksikliği yaşar ve birtakım psikolojik sorunlar ile mücadele etmek zorunda kalabilir.

Ghosting’in ardından aktif bireyin yaşantısı

Birey için bu ne ilk ne de son bir vedadır. Artık yapacağı ilk iş, sıfırdan biriyle tanışmak, kendisini ona ispat etmek ve kendisine duyulacak hayranlık duygusuyla beslenmektir. Doyum noktasına geldiği zaman da yeniden yeni ufuklara yelken açacaktır.

Ghosting'den sakınmak için altın tavsiyeler

Ghosting'den kendimizi koruyabilmek için öncelikle seçimlerimizi olabildiğince sosyal medya üzerinden değil; sosyal çevremizden yapmalıyız. Sosyal medyadan edindiğimiz arkadaşlıklarda ortak arkadaşlarımızın bulunduğu kişileri seçmeye özen göstermeliyiz. İlk iki tavsiyeye uyamıyorsak bile; olası bir Ghosting durumunda kendimizi asla suçlamayıp, olağan hayatımıza devam etmeliyiz.

Ghosting hakkında bazı veriler ve bilimsel çıkarımlar

Ghosting en sık 18-29 yaş aralığındaki bireylerde rastlanıyor. Tahmin edeceğiniz üzere Ghosting ilişkilerin neredeyse tamamı, internet üzerinden başlayan ilişkilerden oluşuyor.

rastlanıyor. Tahmin edeceğiniz üzere Ghosting ilişkilerin neredeyse tamamı, internet üzerinden başlayan ilişkilerden oluşuyor. Uzmanlar, Ghosting’i; psikolojik şiddet, duygusal istismar ve duygusal zulüm olarak tanımlıyor.

ve duygusal zulüm olarak tanımlıyor. Ghosting’in en sık yaşandığı uygulamalar; Instagram, Facebook ve Tinder olarak sıralanıyor.

İngiltere merkezli YouGov araştırma şirketinin yayımladığı rapora göre; her 1000 Amerikalıdan 10’u, ilişkisini Ghosting ile sonlandırıyor.

Kelime, çağımızdaki yaygınlığından ötürü 2015 yılında News Corporation’a ait HarperCollins Yayınevi’nin dünyaca ünlü sözlüğü Collins English Dictionary’e de dahil edildi.

Peki ya sizler daha önce Ghosting’e maruz kaldınız mı? Maruz kaldıysanız; bu süreci nasıl atlattınız ya da atlatabildiniz mi? Ghosting’e maruz kalan bir dostunuz oldu mu? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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