FM 2019'da yer alan ve geleceğin yıldızları olması beklenen futbolcuları bugünden keşfetmeye hazır mısınız?

Football Manager serisi, genç oyuncuları değerlendirmede hemen her zaman çok başarılı olmuştur. Öyle ki yaz transfer dönemlerinde basında adı çıkan oyuncuların FM profillerine bakmak, futbolsever oyuncular için oldukça sıradan bir hareket oldu.

Paris Saint Germen'in başına geçip istediğiniz yıldızı alabilirsiniz, bu konuda da kimse bir şey diyemez. Ancak geleceğin yıldızlarını takımınıza katmayı ve onların gelişimini adım adım izlemeyi seviyorsanız, bu listeyi sık kullanılanlara eklemek isteyebilirsiniz. Sonuçta iyi bir genç yıldızın etkileri oldukça büyük oluyor. Bazı isimler büyük takımlarda oynuyor, bu yüzden onlara ancak kiralık sözleşmesi verebilirsiniz. Yine de piyasada pek çok ucuz ve genç yetenek var.

İşte kaçırmamanız gereken genç yetenekler

Kaleciler

Gianluigi Donnarumma, 19, AC Milan

Alban Lafont, 19, Fiorentina

Gavin Bazunu, 16, Shamrock Rovers

Christian Fruchtl, 18, Bayern Munich

Andriy Lunin, 18, Real Madrid

Alessandro Plizzari, 18, AC Milan

Mile Svilar, 18, Benfica

Diogo Costa, 20, Porto

Will Mannion, 20, Hull City

Florian Muller, 20, Mainz

Manuel Gasparini, 16, Udinese

Cleiton, 20, Atletico Mineiro

Berke Ozer, 18, Fenerbahce

Marcin Bulka, 18, Chelsea

Sol Bekler

Lucas-Gian Itter, 19, Wolfsburg

Luca Pellegrini, 19, Roma

Josh Tymon, 19, Stoke City

Theo Hernandez, 20, Real Madrid

Toni Lato, 20, Valencia

Juan Miranda, 18, Barcelona

Alex Centelles, 18, Valencia

Brona Sosa, 20, Stuttgart

Lucas Ayrton, 20, Fluminense

Marcelo Saracchi, 20, RB Leipzig

Lodi Renan, 20 Atleitco Paranaense

Jamal Lewis, 20, Norwich

Jay Dasilva, 20, Chelsea

Goncalo Costa, 18, Sporting Lisbon

Sağ Bekler

Trent Alexander-Arnold, 19, Liverpool

Diogo Dalot, 19, Manchester United

Pablo Maffeo, 20, Stuttgart

Nordi Mukiele, 20, RB Leipzig

Felix Passlack, 20, Dortmund

Achraf Hakimi, 19, Real Madrid

Josha Vagnoman, 17, HSV

Pol Lirola, 20, Sassuolo

Raoul Bellanova, 18, AC Milan

Giovanni Troupee, 20, Utrecht

Klebinho, 19, Flamengo

Aaron Wan-Bissaka, 20, Crystal Palace

Alexis Saelemaekers, 18, Anderlecht

Tyler Adams, 19, New York Red Bulls

Stoperler

Matthjis, De Ligt, 18, Ajax

Filip Benkovic, 20, Leicester City

Dayot Upamecano, 19, RB Leipzig

Marco Varnier, 20, Cittadella

Kristoffer Ajer, 20, Celtic

Chris Mepham, 20, Brentford

Nikola Milenkovic, 20, Fiorentina

Militao Eder, 20, Porto

Malang Sarr, 19, Nice

Alessandro Bastoni, 19, Inter Milan

Reece Oxford, 19, West Ham

Marin Pongracic, 20, Salzburg

Ezri Konsa, 20, Brentford

Felix Uduokhai, 20, Wolfsburg

Defansif Orta Sahalar

Amadou Diawara, 20, Napoli

Arne Maier, 19, Hertha Berlin

Sandro Tonali, 18, Brescia

Claudio Gomes, 17, Manchester City

Maxence Caqueret, 18, Lyon

Manuel Locatelli, 20, AC Milan

Victor Bobsin, 18, Gremio

Daniel Braganca, 19, Sporting Lisbon

Luis Florentino, 18, Benfica

Dennis Geiger, 20, Hoffenheim

Amadou Haidara, 20, Salzburg

Bruno Jordao, 19, Braga

Federico Valverde, 19, Real Madrid

Weston McKennie, 19, Schalke

Merkez Orta Sahalar

Lucas Paqueta, 20, Flamengo

Sergio Gomez, 17, Dortmund

Ryan Gravenberch, 16, Ajax

Kangin Lee, 17, Valencia

Houssem Aouar, 20, Lyon

Gedson Fernandes, 19, Benfica

Mickael Cuisance, 18, Gladbach

Renato Sanchez, 20, Bayern Munich

Carles Alena, 20, Barcelona

Matteo Guendouzi, 19, Arsenal

Filippo Melegoni, 19, Atalanta

Tiago Dantas, 17, Benfica

Nicolo Zaniolo, 19, Roma

Alessio Riccardi, 17, Roma

Ofansif Orta Sahalar (Merkez)

Phil Foden, 18, Manchester City

Joao Felix, 18, Benfica

Kai Havertz, 19, Bayer Leverkusen

Pelayo Morilla, 16, Sporting Gijon

Elias Abouchabaka, 18, RB Leipzig

Angel Gomes, 17, Manchester United

Dani Olmo, 20, Dinamo

Curtis Jones, 17, Liverpool

Thiago Almada, 17, Velez

Lazar Samardzic, 16, Hertha Berlin

Brahim Diaz, 18, Manchester City

Gonzalo Maroni, 19, Boca

Alberto Soro, 19, Real Zaragoza

Lovro Majer, 20, Dinamo

Sol Orta Saha/Kanat

Rodrygo, 17, Real Madrid

Vinicius Junior, 17, Real Madrid

Jadon Sancho, 18, Dortmund

Antonio Marin, 17, Dinamo

Paulinho, 17, Bayer Leverkusen

Josip Brekalo, 20, Wolfsburg

Justin Kluivert, 19, Roma

Myziane Maolida, 19, Nice

Francisco Trincao, 18, Braga

Manor Solomon, 18, Maccabi Petah Tikva

Umaro Embalo, 17, Benfica

Emile Smith-Rowe, 17, Arsenal

Ryan Sessegnon, 18, Fulham

Javi Ontiveros, 20, Malaga

Sağ Orta Saha/Kanat

Federico Chiesa, 20, Fiorentina

Ferran Torres, 18, Valencia

Cengiz Under, 20, Roma

Tahith Chong, 18, Manchester United

Leon Bailey, 20, Bayer Leverkusen

Exequiel Palacios, 18, River Plate

Cipriano Marquinhos, 19, Shakhtar Donetsk

Pedrinho, 20, Corinthians

Oliver Batista Meier, 17, Bayern Munich

Cunha Matheus, 19, RB Leipzig

Daniel Arzani, 19, Manchester City

Yacine Adli, 17, Paris Saint-Germain

Christian Pulisic, 19, Dortmund

Diogo Bras, 18, Sporting Lisbon

Forvet

Kylian Mbappe, 19, Paris Saint-Germain

Pietro Pellegri, 17, Monaco

Fabio Silva, 15, Porto

Amine Gouiri, 18, Lyon

Fiete Arp, 18, HSV

Lautaro Martinez, 20, Inter Milan

Abel Ruiz, 18, Barcelona

Juan Hernandez, 19, Watford

Luka Jovic, 20, Benfica

Willem Geubbels, 16, Monaco

Moise Kean, 18, Juventus

Brenner, 18, Sao Paulo

Johannes Eggestein, 20, Werder Bremen

Ben Woodburn, 18, Liverpool