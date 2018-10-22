Football Manager serisi, genç oyuncuları değerlendirmede hemen her zaman çok başarılı olmuştur. Öyle ki yaz transfer dönemlerinde basında adı çıkan oyuncuların FM profillerine bakmak, futbolsever oyuncular için oldukça sıradan bir hareket oldu.
Paris Saint Germen'in başına geçip istediğiniz yıldızı alabilirsiniz, bu konuda da kimse bir şey diyemez. Ancak geleceğin yıldızlarını takımınıza katmayı ve onların gelişimini adım adım izlemeyi seviyorsanız, bu listeyi sık kullanılanlara eklemek isteyebilirsiniz. Sonuçta iyi bir genç yıldızın etkileri oldukça büyük oluyor. Bazı isimler büyük takımlarda oynuyor, bu yüzden onlara ancak kiralık sözleşmesi verebilirsiniz. Yine de piyasada pek çok ucuz ve genç yetenek var.
İşte kaçırmamanız gereken genç yetenekler
Kaleciler
Gianluigi Donnarumma, 19, AC Milan
Alban Lafont, 19, Fiorentina
Gavin Bazunu, 16, Shamrock Rovers
Christian Fruchtl, 18, Bayern Munich
Andriy Lunin, 18, Real Madrid
Alessandro Plizzari, 18, AC Milan
Mile Svilar, 18, Benfica
Diogo Costa, 20, Porto
Will Mannion, 20, Hull City
Florian Muller, 20, Mainz
Manuel Gasparini, 16, Udinese
Cleiton, 20, Atletico Mineiro
Berke Ozer, 18, Fenerbahce
Marcin Bulka, 18, Chelsea
Sol Bekler
Lucas-Gian Itter, 19, Wolfsburg
Luca Pellegrini, 19, Roma
Josh Tymon, 19, Stoke City
Theo Hernandez, 20, Real Madrid
Toni Lato, 20, Valencia
Juan Miranda, 18, Barcelona
Alex Centelles, 18, Valencia
Brona Sosa, 20, Stuttgart
Lucas Ayrton, 20, Fluminense
Marcelo Saracchi, 20, RB Leipzig
Lodi Renan, 20 Atleitco Paranaense
Jamal Lewis, 20, Norwich
Jay Dasilva, 20, Chelsea
Goncalo Costa, 18, Sporting Lisbon
Sağ Bekler
Trent Alexander-Arnold, 19, Liverpool
Diogo Dalot, 19, Manchester United
Pablo Maffeo, 20, Stuttgart
Nordi Mukiele, 20, RB Leipzig
Felix Passlack, 20, Dortmund
Achraf Hakimi, 19, Real Madrid
Josha Vagnoman, 17, HSV
Pol Lirola, 20, Sassuolo
Raoul Bellanova, 18, AC Milan
Giovanni Troupee, 20, Utrecht
Klebinho, 19, Flamengo
Aaron Wan-Bissaka, 20, Crystal Palace
Alexis Saelemaekers, 18, Anderlecht
Tyler Adams, 19, New York Red Bulls
Stoperler
Matthjis, De Ligt, 18, Ajax
Filip Benkovic, 20, Leicester City
Dayot Upamecano, 19, RB Leipzig
Marco Varnier, 20, Cittadella
Kristoffer Ajer, 20, Celtic
Chris Mepham, 20, Brentford
Nikola Milenkovic, 20, Fiorentina
Militao Eder, 20, Porto
Malang Sarr, 19, Nice
Alessandro Bastoni, 19, Inter Milan
Reece Oxford, 19, West Ham
Marin Pongracic, 20, Salzburg
Ezri Konsa, 20, Brentford
Felix Uduokhai, 20, Wolfsburg
Defansif Orta Sahalar
Amadou Diawara, 20, Napoli
Arne Maier, 19, Hertha Berlin
Sandro Tonali, 18, Brescia
Claudio Gomes, 17, Manchester City
Maxence Caqueret, 18, Lyon
Manuel Locatelli, 20, AC Milan
Victor Bobsin, 18, Gremio
Daniel Braganca, 19, Sporting Lisbon
Luis Florentino, 18, Benfica
Dennis Geiger, 20, Hoffenheim
Amadou Haidara, 20, Salzburg
Bruno Jordao, 19, Braga
Federico Valverde, 19, Real Madrid
Weston McKennie, 19, Schalke
Merkez Orta Sahalar
Lucas Paqueta, 20, Flamengo
Sergio Gomez, 17, Dortmund
Ryan Gravenberch, 16, Ajax
Kangin Lee, 17, Valencia
Houssem Aouar, 20, Lyon
Gedson Fernandes, 19, Benfica
Mickael Cuisance, 18, Gladbach
Renato Sanchez, 20, Bayern Munich
Carles Alena, 20, Barcelona
Matteo Guendouzi, 19, Arsenal
Filippo Melegoni, 19, Atalanta
Tiago Dantas, 17, Benfica
Nicolo Zaniolo, 19, Roma
Alessio Riccardi, 17, Roma
Ofansif Orta Sahalar (Merkez)
Phil Foden, 18, Manchester City
Joao Felix, 18, Benfica
Kai Havertz, 19, Bayer Leverkusen
Pelayo Morilla, 16, Sporting Gijon
Elias Abouchabaka, 18, RB Leipzig
Angel Gomes, 17, Manchester United
Dani Olmo, 20, Dinamo
Curtis Jones, 17, Liverpool
Thiago Almada, 17, Velez
Lazar Samardzic, 16, Hertha Berlin
Brahim Diaz, 18, Manchester City
Gonzalo Maroni, 19, Boca
Alberto Soro, 19, Real Zaragoza
Lovro Majer, 20, Dinamo
Sol Orta Saha/Kanat
Rodrygo, 17, Real Madrid
Vinicius Junior, 17, Real Madrid
Jadon Sancho, 18, Dortmund
Antonio Marin, 17, Dinamo
Paulinho, 17, Bayer Leverkusen
Josip Brekalo, 20, Wolfsburg
Justin Kluivert, 19, Roma
Myziane Maolida, 19, Nice
Francisco Trincao, 18, Braga
Manor Solomon, 18, Maccabi Petah Tikva
Umaro Embalo, 17, Benfica
Emile Smith-Rowe, 17, Arsenal
Ryan Sessegnon, 18, Fulham
Javi Ontiveros, 20, Malaga
Sağ Orta Saha/Kanat
Federico Chiesa, 20, Fiorentina
Ferran Torres, 18, Valencia
Cengiz Under, 20, Roma
Tahith Chong, 18, Manchester United
Leon Bailey, 20, Bayer Leverkusen
Exequiel Palacios, 18, River Plate
Cipriano Marquinhos, 19, Shakhtar Donetsk
Pedrinho, 20, Corinthians
Oliver Batista Meier, 17, Bayern Munich
Cunha Matheus, 19, RB Leipzig
Daniel Arzani, 19, Manchester City
Yacine Adli, 17, Paris Saint-Germain
Christian Pulisic, 19, Dortmund
Diogo Bras, 18, Sporting Lisbon
Forvet
Kylian Mbappe, 19, Paris Saint-Germain
Pietro Pellegri, 17, Monaco
Fabio Silva, 15, Porto
Amine Gouiri, 18, Lyon
Fiete Arp, 18, HSV
Lautaro Martinez, 20, Inter Milan
Abel Ruiz, 18, Barcelona
Juan Hernandez, 19, Watford
Luka Jovic, 20, Benfica
Willem Geubbels, 16, Monaco
Moise Kean, 18, Juventus
Brenner, 18, Sao Paulo
Johannes Eggestein, 20, Werder Bremen
Ben Woodburn, 18, Liverpool