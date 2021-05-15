FM 2021'i Daha Eğlenceli Hale Getirecek 8 Meydan Okuma

Dünyanın en popüler futbol yönetim simülasyonu olan Football Manager 2021'den sıkıldınız mı? Bir de bu yeni meydan okumaları deneyin. Emin olun oyuna ve futbola yepyeni bir gözle bakmanızı sağlayacaklar.

Football Manager serisi, pek çok kişinin ve şuradaki oyun tavsiyeleri listemizde de belirttiğim üzere benim en sevdiğim oyunlar arasında yer alıyor. Serinin meraklıları, birkaç yüz saati bulan oyun sürelerinin ardından yeni maceralar arayabiliyor. Hazır evlerde tam kapanmadayken oyuna heyecan katacak bazı meydan okumalara bakmak lazım.

Öncelikle bu meydan okumalardan bazıları için oyun içi editöre ihtiyaç duyulabileceğini belirtmek gerekiyor. Bu durumu suistimal etmediğiniz sürece de ortaya oldukça keyifli sezonlar, çılgın mücadeleler çıkarabiliyorsunuz.

Meydan okuma #1: Kardeşim O da hoca mı?

Bu meydan okuma için benim favori kurgum Britanya'nın Yılmaz Vural'ı senaryosu. Birleşik Krallık ve İrlanda liglerini açtıktan sonra en dipten başlıyoruz. Dip derken epey dip. Sıfır antrenörlük belgesi, halı saha topçusu olarak işsiz başladığımız kariyerimizde yükselmeye ve bir gün Şampiyonlar Ligi'ni almaya çalışacağız.

Meydan okuma #2: Ali Şen Başkan

Ali Şen, uzun yıllar boyu şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe'de bütün önemli isimleri gönderip, kaybetmeyi alışkanlık haline getirmemiş bir kadro kurmuş ve şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu meydan okumada da Arsenal gibi uzun süredir eski görkemli günlerini arayan bir takımın başına geçiyoruz. Bütün oyuncuları ve teknik ekibi gönderip, kendi seçtiğimiz kadroyla zafere gitmeye çalışacağız. Seçtiğiniz takıma göre şampiyonluk için kendinize süre koyabilirsiniz.

Meydan okuma #3: Sen Önder Özen misin?

Slaven Biliç döneminde yeniden yapılanan Beşiktaş'ta o dönem Önder Özen, hangi oyuncuların alınacağına ve hangilerinin satılacağına karar veren isim olarak öne çıkıyordu. Bu meydan okumada da oyuncu alımından, satımından ve sözleşme yenilemelerden futbol direktörümüz sorumlu olacak. Yatırım yaptığınız Wonderkid'i üç otuz paraya satıp sinirden koltuk kenarı ısırtacak, taktiğinize uymayan oyuncular alıp duracak, en azından benim deneyimlerim o yönde oldu.

Meydan okuma #4: Finansal Fair Play

Bir Beşiktaşlı olarak başıma ağrılar girmesine neden olan bu güzide meydan okuma, aslında günümüzde Türk futbolunun da en büyük sorunu. Peki bu meydan okumada ne yapmamız gerekiyor? Seçtiğimiz takıma göre en fazla 5 yıl içinde, hiçbir yılda zarar etmeden ligimizi kazanmamız gerek. Bunu zaten pek çok oyuncu yapıyor olsa da ufak bir fark var: Bu meydan okumada yalnızca kiralık veya bonservisi elinde oyuncu transfer edeceğiz. Transfer bütçemiz sadece maaşa ve imza parasına gidecek.

Meydan okuma #5: Biz ikimiz onlar tek

Bu meydan okumayı gerçekleştirmek için bir arkadaşınıza ihtiyacınız var. Teknik olarak iki kişi aynı takımı çalıştıracağınız bu meydan okumada nasıl hareket edeceğiniz ise size kalmış. Biriniz kendisini transferlere ve antrenmanlara adarken diğeriniz maç taktiklerine ve basınla ilişkilere mi bakacak? Her kararı tartışarak mı alacaksınız? Orada top artık sizde.

Meydan okuma #6: Türkler geliyor

Editör gereken meydan okumalardan biri bu. Genel olarak, Türkiye ligleri için geçerli olan kurallar bir süre sonra ligimizde oynamayı çok anlamsız hale getiriyor. Özellikle uygulanabilir olmayan genç oyuncu kısıtlamaları dert oluyor. Bu meydan okumada her kulübün altyapı tesisleri başta tüm tesislerini 5 puan arttırıyoruz. Herhangi bir tesisin seviyesini 12'nin altında bırakmıyoruz. Taraftar sayılarını da ikiye katlıyoruz ki gelirleri artsın. Kendi kulübümüze ise bu güzelliklerden hiçbirini almıyoruz.

Meydan okuma #7: Adaş n'aber?

Bu ruh hastası meydan okuma modunda bütün takıma ismi aynı olan oyuncuları alabiliyoruz. İsteğinize bağlı olarak aynı ismin farklı dillerdeki versiyonlarını da kabul edebilirsiniz, örneğin Ömer, Omar, Oumar gibi. Benim favorim ise lakaplarından biri "The Jacks" olan Swansea City'ye bir sürü Jack doldurmak, adımızın hakkını vermek.

Meydan okuma #8: Gençlerimiz geleceğimizdir

Bu meydan okumada yapacağımız şey, 5 yıl içerisinde takımımızın altyapısını geliştirebildiğimiz kadar geliştirmek olacak. Zira kendimize koyduğumuz 5 yıllık sürenin sonuna geldiğimizde, kulübümüzdeki oyuncularımız yalnızca kendi altyapımızdan yetişen oyuncular olmak zorunda.

Football Manager 2021 en nihayetinde bir simülasyondan ziyade bir oyundur. Yine de bu türden farklı meydan okumalar, futbola farklı bir gözle bakmayı da mümkün hale getirecektir.