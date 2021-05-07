Son yıllarda gelişen dijital yayıncılık sektörünün öncüsü sayılan Netflix, Aksiyon, Gizem, Tarih gibi farklı kategorilerde yayınladığı filmler ve diziler ile kullanıcıların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Bu kategoriler arasında futbola dair yapımlar da elbette mevcut.

Önümüzdeki günlerde liglerin bitecek olması futbol tutkunlarını kara kara düşündürse de, Netflix’te filmlerden, dizi ve belgesellere futbol temalı çok sayıda yapım bulmak mümkün. Üstelik bu yapımlar, tıpkı sevilen diğer Netflix yapımları gibi yalnızca birkaç ülkeden değil, dünyanın dört bir yanından geliyor.

Başka bir deyişle futbol temalı bu yapımları izlerken kendinizi bir gün Buenos Aires’in tozlu ara sokaklarında, diğer gün Sunderland’in umut dolu tribünlerinde veya başka bir gün tutkunu olduğu futbol için hayatını adamış efsane futbolcuların hayatlarını bulmanız mümkün. Bu içeriğimizde Netflix'te futbol yapımı denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan birisi olan Juventus: İlk Takım benzeri yapımları sizler için derledik. Gelin birlikte bakalım acaba neler var?

Netflix’in Juventus: İlk Takım benzeri futbol konulu film ve belgeselleri:

Sunderland 'Til I Die

The English Game

Barça Rüyası

Boca Juniors Confidential

Antoine Griezmann: Bir Efsanenin Doğuşu

Pele

Anelka: Misunderstood

Maradona Meksika’da

Apache: La vida de Carlos Tevez

Ultras

Sunderland'in futbol kulübünün hikayesi: Sunderland 'Til I Die

Çıkış Tarihi: 14 Aralık 2018

Oyuncular: Aiden McGeady, Chris Coleman, Mark Chapman, Charlotte Jackson

Türü: Spor, Britanya Yapımı, Sosyal ve Kültürel Belgeseller, Belgesel Dizileri

IMDb Puanı: 8.2

Adını Sunderland tribünlerine ait bir tezahürattan alan bu yapımda futbola dair her şeyi bulmak mümkün. Belgeselin ilk sezonu, geçmişi 1879’a uzanan İngiliz kulübünün Premier Lig’den küme düştükten sonra, takımın ve taraftarların geçirdiği zor günleri, toparlanmaya çalıştığı 2017-2018 sezonu boyunca takip ediyor. 1 Nisan 2020'de yayınlanmaya başlanan ikinci sezon ise 2018-2019 sezonuna odaklanıyor.

Gerçek olaylara dayanan bir İngiliz fubol klasiği: The English Game

Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020

Oyuncular: Edward Holcroft, Kevin Guthrie, Charlotte Hope, Niamh Walsh

Türü: Spor, Britanya Yapımı, Tarihi Dönem Draması

IMDb Puanı: 7.6

6 bölümden oluşan Julian Fellowes imzalı bu Netflix orijinal dizisi, izleyicileri 19. yüzyılın son dönemlerine, İngiltere’de modern futbolun temellerinin atıldığı günlere götürüyor. Senaryosu gerçek olaylara dayanan dizi, futbolun yalnızca tarihini değil aynı zamanda kişisel ve toplumsal farklılıkların üstesinden gelebilen gücünü de gözler önüne seriyor.

İspanya'ya gidiyoruz: Barça Rüyası

Çıkış Tarihi: 2015

Oyuncular: Lionel Messi, Andres Iniesta, Xavi, Johan Cruyff

Türü: Spor, Belgesel Film

IMDb Puanı: 7.3

FC Barcelona hakkında çok şey yazıldı, çizildi, söylendi. 2 saatlik bu belgesel ise çıtayı daha yukarı taşıyor çünkü dünyanın en sevilen takımlarından birinin geçmişine Johan Cruyff, Andres Iniesta ve Gary Lineker gibi efsaneler eşliğinde ışık tutuyor.:

Biraz da Güney Amerika fubolu... Boca Juniors Confidential:

Çıkış Tarihi: 2018

Oyuncular: Juan Pablo Varsky, Guillermo Barros Schelotto, Lisandro Magallán, Carlos Tevez

Türü: Spor, Belgesel

IMDb Puanı: 6.4

Türkiye’de de azımsanmayacak bir hayran kitlesi bulunan Arjantin kulübü Boca Juniors’a içeriden bir bakış. Netflix orijinal yapımı olan 4 bölümlük bu belgesel dizisinde sarı lacivertli takımın futbolcuları, taraftarları ve personeli, kulübün perde arkasında yaşananları anlatıyor.

Fazla söze gerek yok... Antoine Griezmann: Bir Efsanenin Doğuşu

Çıkış Tarihi: 21 Mart 2019

Oyuncular: Paul Pogba, Diego Godin, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez

Türü: Spor, Belgesel Film

IMDb Puanı: 6.5

Cesareti ve kararlılığı sayesinde yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelerek Dünya Kupası’nı kaldıran Fransız oyuncunun yaşamına odaklanan ilham verici bir spor belgeseli. 'Küçük Prens’ lakaplı futbolcuyu daha yakından tanımak isteyenler için tavsiyemizdir.

Pele:

Çıkış Tarihi: 23 Şubat 2021

Oyuncular: Amarildo, Fernando Henrique Cardoso, Benedita da Silva

Türü: Spor, Belgesel Film, Biyografi

IMDb Puanı: 7.0

Efsane futbolcu Pele’nin hayatına odaklanan belgesel, Brezilya’nın karmaşık döneminde futbolda yaşanan olayları, olağanüstü oyuncunun yaptıklarına ve yaşadıklarına odaklanıyor.

Yolu Fenerbahçe'den de geçen Anelka: Misunderstood

Çıkış Tarihi: 5 Ağustos 2020

Oyuncular: Omar Sy, Thierry Henry, Didier Drogba, Arsene Wenger

Türü: Spor, Belgesel Film, Biyografi

IMDb Puanı: 6.4

Kariyeri boyunca müthiş yetenekleriyle olduğu kadar tartışmalara neden olan davranışlarıyla da manşetlerden düşmeyen bir isim Nicolas Anelka. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız oyuncu, çocukluğundan inancına, transferlerinden pişmanlıklarına tüm bilinmeyenleri bu belgeselde anlatılıyor.

Arjantin'in hırçın evladı: Apache: La vida de Carlos Tevez (Apache: Carlos Tevez'in Hayatı)

Çıkış Tarihi: 16 Ağustos 2019

Oyuncular: Balthazar Murillo, Matias Recalt, Vanesa Gonzalez, Alberto Ajaka

Türü: Spor, Belgesel Dizi, Biyografi

IMDb Puanı: 6.6

Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesi bulunan Carlos Tevez’in hayatını sert bir gerçekçilikle dramatize eden yapım, oyuncunun Arjantin’in yüksek suç oranlarıyla bilinen Fuerte Apache mahallesinde büyümesine rağmen bir yıldız haline gelişini anlatıyor.

İtalyan futbol taraftarları hakkında: Ultras

Çıkış Tarihi: 2020

Oyuncular: Aniello Arena, Antonia Truppo, Daniele Vicorito, Simone Borrelli

Türü: Spor, Belgesel Film, Tribünsel Hayat, Tribün Kültürü

IMDb Puanı: 5.9

İtalya’daki fanatik futbol taraftarlarının yaşamına odaklanan bu filmde, yaşlanan bir taraftar, kendisi ve genç bir takipçisi için yepyeni bir gelecek kurmaya çalışırken geçmişiyle yüzleşiyor. Tribün kültürünün iyi, kötü ve zaman zaman aşırıya kaçabilen yanlarını görmek isteyenler için ideal bir yapım.

Tüm sansasyonlarıyla bir futbol efsanesi: Maradona Meksika’da

Çıkış Tarihi: 13 Kasım 2019

Oyuncular: Diego Armando Maradona, Gilli Messer, Jarrod Pistilli

Türü: Spor, Belgesel, Biyografi

IMDb Puanı: 7.2

Futbolun sansasyonel ismi Diego Maradona, bu mini belgesel dizisinde Meksika kulübü Dorados’un teknik direktörlüğüne ve belki de kendisini kurtarmak için Sinaloa kartelinin yuvası Culiacan’a geliyor ve olaylar gelişiyor. Keyifli ve sürprizlerle dolu bir yapım.