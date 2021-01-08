Football Manager'da Oluşturulabilecek 5 Efsane Takım

Futbol tarihinin tozlu raflarında kalmış pek çok efsane var. Bu efsanevi kulüplerden bazıları artık amatör seviyelerde hayatta kalma savaşı verirken bazıları ise kapandı.Bazıları ise özel durumlarıyla efsane olsalar da oyunda yer alamayacak kadar alt ligde. Football Manager 2021'de küllerinden yeniden doğmasını sağlayabileceğiniz takımları listeledik.

Futbolun tarihi pek çok efsanevi takımla doludur. Tarihin farklı dönemlerinde, farklı arkaplanlara sahip olan kulüpler bir şekilde öne çıkmayı başarmıştır. Zaten futbolu dünyanın en popüler sporu haline getiren etmenlerden biri de bu efsaneler ve hikayelerdir.

Zaman içerisinde bazı efsanevi takımlar kaybolup gitti, bazıları amatör seviyelere geriledi. Bazıları ise bir dönem isimlerinden söz ettirmelerine rağmen uzun soluklu olamadı, futbolseverlerin damağında kalan bir tad oldu. Bazıları saha dışında saha içinden daha çok konuşuldu. Football Manager serisinde ayağa kaldırıp eski şanlı günlerinde döndürmek isteyebileceğiniz bazı takımları derledik.

Celtic Belfast

Ülke: Kuzey İrlanda

Futbolun beşiği olarak da adlandırılan İngiltere ve Birleşik Krallık, çok uzun yüzyıllardır adada yaşayan farklı milletlerin mücadelesine de tanık oluyor. Bu mücadelede İrlandalıların, İrlanda göçmenlerinin, işçi sınıfının ve Katoliklerin takımı olarak ise Celtic öne çıkıyor.

Celtic'in kardeşi olan ve benzer bir yeşil beyaz forma giyen Celtic Belfast, kraliçe yanlısı olan ve hatta sahasının adını Windsor (Kraliyet ailesinin adı) Park koyan Linfield ile olan maçta sahada gerçek anlamda dayak yedikten sonra tepki olarak kendini fesh eden, oldukça dramatik bir hikayeye sahip bir takım. Britanya liglerini açıp bu takımla yeniden kupalar kazanmak, şampiyonluk yaşamak oldukça ilginç bir meydan okuma olacaktır.

San Marino Calcio

Ülke: İtalya

İtalya Serie D'de yer alması nedeniyle oyuna dahil olmayan bu güzide takımın geçmişinden çok kimliği öne çıkıyor. Avrupa Futbolu'nun yenemez armadası San Marino'da bulunan takım, İtalya liglerinde mücadele etmesine rağmen altyapısından San Marinolu oyuncular yetiştirir.

Kulübü oluştururken bölge olarak San Marino seçin, isterseniz kendinizi aynı zamanda San Marino teknik direktörü de yapın ve ilmek ilmek işlediğiniz takımınızdan beslediğiniz milli takımla Avrupa kupalarına katılmaya çalışın.

Fordingbridge Turks

Ülke: İngiltere

Dünyanın en eski 6. futbol takımı, dünyanın en eski kupalarından biri olan ve FA Cup'a denk geldiği söylenen Basingstoke Kupası'nı kazanan Fordingbridge Turks, defans ağırlıklı bir oyun tercih ediyordu. Takımın ismindeki Turks de Plevne savunmasında adından söz ettiren Türk kuvvetlerinden gelmekteydi. Logolarında da ay yıldız bulunan bu takım, tarihin en eski amatör kulüpleri arasında yer alıyor.

İngiltere'de Hampshire bölgesinde takımınızı kurduktan sonra internetten logolarını bulup takımınıza ekleyebilirsiniz. Böylece oyunun en keyifli meydan okumalarından olan en alt ligden başlayıp Şampiyonlar Ligi kazanma denemesini de yapabileceğiniz ilgi çekici bir takımınız olacaktır.

İzmirspor

Ülke: Türkiye

İzmir'in köklü kulüplerinden biri olan ve o dönemde yerel olarak rekabet eden Altınay ile Sakarya kulüplerinin birleşimiyle ortaya çıkan takım, 1930 yılından bu yana liglerde yer alıyordu. Türkiye Birinci Ligi'nde ilk maç yapan kulüplerden biri olan İzmirspor'dan Özcan Altuğ da lig tarihinin ilk golünü atmıştı.

Türk futboluna Metin Oktay gibi bir futbolcuyu da armağan eden İzmirspor, son dönemde kötü gidişi durduramadı ve bölgesel amatör lige kadar geriledi. Bu efsaneyi ayağa kaldırmak isteyen varsa altyapıya dayalı, keyifli bir maceraya atılabilir.

Dalian Shide

Ülke: Çin

Çok paranız olması her zaman için iyi bir başkan olacağınız anlamına gelmez, özellikle de futboldan anlamıyorsanız. Dalian Shide üst üste şampiyonluklar kazanan bir takım olmasına rağmen özensiz, yatırımları kısan ve yanlış yatırımlar yapan başkanı yüzünden kaybolup gitti, başka bir takım tarafından satın alınarak futbol tarihinden silindi.

Tabii Çin gibi futbolun yükselmekte olduğu bir ülkede, hazır lige yapılan yatırımlar da artmışken bu efsaneyi geri döndürmeye karar vermeniz durumunda işler farklı olacaktır. Ayrıca Asya futbolu da değişik bir deneyim sunacaktır.

Ülkemizde bu listeye eklenebilecek çok takım olsa da, hangisini eklesek diğerine haksızlık olacağı için yalnızca tarihi öneminden dolayı İzmirspor'a yer verebildik. Ayrıca bir şekilde kendi ülkelerinin liglerinde aynı ya da benzer isimlerle mücadeleye devam eden Dukla Prague gibi ekipleri de 2 sezon sonra kafa karıştırmasın diye listeye dahil etmedik.

Sizin aklınıza gelen başka efsanevi takımlar var mı? Siz de Football Manager oynarken, kafasında oyunu hikayeleştirenlerden misiniz?