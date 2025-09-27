Serinin En İyi Oyunu Olabilir mi? Football Manager 26 Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

En popüler futbol menajerliği serisi Football Manager'in yeni oyunu Football Manager 26'ya dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Futbol menajerliği denince akla gelen ilk oyun olan Football Manager serisi, bir yıllık aranın ardından yepyeni bir başlangıçla geri dönüyor. Serinin takipçileri tarafından merakla beklenen Football Manager 25'in pas geçilmesinin ardından geliştirici stüdyo Sports Interactive tüm enerjisini ve yenilikçi fikirlerini Football Manager 26'ya odakladı.

Unity oyun motoruyla geliştirilen ve seride devrim yaratması beklenen yeni oyun, hem görsel hem de oynanış anlamında menajerlik deneyimini bir üst seviyeye taşımayı vaat ediyor. Yenilenen maç motorundan, kadın futbolunun dâhil edilmesine kadar birçok heyecan verici yenilikle gelen Football Manager 26'ya dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Football Manager 26 fragmanı

Football Manager 26 nasıl bir oyun?

Football Manager 26, serinin önceki oyunlarının üzerine inşa edilmiş ancak temelden yenilenmiş bir menajerlik simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. En dikkat çekici yenilik, oyunun artık Unity oyun motoru ile geliştiriliyor olması. Bu geçiş, maç günleri başta olmak üzere oyunun tüm arayüz ve grafiklerinde gözle görülür bir iyileşme sunacak. Daha gerçekçi stadyum atmosferleri, akıcı oyuncu animasyonları ve modern bir kullanıcı arayüzü, menajerleri oyunun içine daha fazla çekecek.

Oynanış tarafında ise elden geçirilmiş yeni bir maç motoru bulunuyor. Bu motor sayesinde taktiksel hamleler sahaya daha net yansıyacak, oyuncu hareketleri ve top fiziği daha gerçekçi olacak. Ayrıca seride bir ilk olarak kadın futbolu da Football Manager 26 ile birlikte oyuna dâhil ediliyor. Bu, kadın liglerini ve takımlarını yönetme, kadın futbolcu transferleri yapma gibi yepyeni bir deneyim alanı sunacak. Transfer sistemi de daha dinamik ve gerçekçi müzakerelere olanak tanıyacak şekilde yenilendi. Tüm bunlara ek olarak, Premier League resmî lisanslı bir şekilde oyunda yer alacak.

Football Manager 26 çıkış tarihi

Sports Interactive tarafından yapılan açıklamalara göre Football Manager 26'nın Kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Seri geleneksel olarak her yıl Kasım ayında çıkıyor. Geçen yılki iptali saymazsak yeni oyunun da Kasım ayında geleceği bariz gibi görünüyor.

Football Manager 26 hangi platformlarda var?

Football Manager 26, geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmek amacıyla önceki oyunlarda olduğu gibi birçok farklı platformda yayınlanacak. Oyunun çıkış yapması beklenen platformlar şunlar:

PC (Windows, macOS)

Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4

Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Mobil (Android, iOS)

Football Manager 26 fiyatı ne kadar?

Football Manager 26'nın resmî fiyatı henüz açıklanmamış olsa da önceki oyunların fiyatlandırmasına bakarak bir tahminde bulunmak mümkün.

Oyunun standart PC sürümünün uluslararası pazar için yaklaşık 59.99$ civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konsol ve mobil sürümler için farklı fiyatlandırmalar uygulanabilir. Türkiye fiyatı ise güncel döviz kuru ve yerel fiyatlandırma politikalarına göre belirlenecek.

Football Manager 26 sistem gereksinimleri

Unity oyun motoruna geçişle birlikte Football Manager 26'nın sistem gereksinimlerinde de bir artış yaşandı. İşte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri: