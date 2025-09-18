Football Manager 26'dan Kadın Futbolu Tanıtımı Yayımlandı [Video]

Yılın merakla beklenen oyunlarından Football Manager 26'nın kadın futboluna oyunda nasıl yer verdiğine dair yeni bir tanıtım yayımlandı.

Bu yılın özellikle futbolseverler tarafından merakla beklenen oyunu Football Manager 26'nın kadın futbolu tanıtımı yayımlandı.

Hatırlayacağınız üzere Sports Interactive, bundan yıllar önce Football Manager serisine kadın futbolunun ekleneceğini ancak bunun zaman olacağını söylemişti. İlk başta Football Manager 25 için planlanan kadın futbolu, oyunun önce ertelenmesi sonra iptal edilmesiyle birlikte Football Manager 26'ya kalmıştı.

Football Manager 26 kadın futbolu tanıtımı

Yayımlanan kadın futbolu tanıtımında veritabanı kurma kısmını da görebiliyoruz. Ayrıca oyunda toplam 14 adet kadın futbolu ligi ve 41.000 civarında kadın futbolcu bulunacağı söyleniyor.

Sports Interactive yayınladığı fragmanda kadın futbolunun oynanış görüntüleri için kadın futbolcularla hareket yakalama teknolojisini de kullandığını gözler önüne seriyor.

Peki siz çıktığında Football Manager 26'yı oynamayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.