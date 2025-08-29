Football Manager serisinin arkasındaki ekip Sports Interactive'in Direktörü Miles Jacobson, FM 26'nın çıkışına yaklaşırken oyuna ve geliştirme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Football Manager serisi hayranlarının merakla beklediği FM 26 için son düzlüğe giriyor olsak da hâlâ oyunun resmî bir çıkış tarihi yok ama geçen senelerde olduğu gibi Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bugün SI (Sports Interactive) Direktörü Miles Jacobson, basın kuruluşlarına oyunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatırlayacağınız üzere FM 24'ün ardından geliştirici ekip Unity oyun motoruna geçmek için kolları sıvamış ancak yaşadıkları zorluklar sebebiyle FM 25'i bir kez ertelemelerine rağmen oyunu yetiştirmeyi başaramamışlardı. Akabinde FM 25 iptal edilmiş, ekip tüm odağını FM 26'ya çevirmişti.

FM 25'in iptal edilme sürecinde neler yaşandı?

Tüm bu süreçte SI oyunculara karşı yeteri kadar şeffaf olamadığından, işin arka planında ne gibi sorunlar olduğunu öğrenememiştik. Verdiği röportajda bu konuya da değinen Miles Jacobson "Oyunculara söyleyebilecek ve gösterebilecek net bir şeyimiz olana kadar sessiz kalmak zorundaydık." diyor.

Miles Jacobson FM 25'i 2024'ün Aralık ayında ilk kez test ettiğini, oyunda teknik bir sorun olmadığını ama acayip hantal olduğunu söylüyor. Keza söylediğine göre yeni UI (kullanıcı arayüzü) istediği akıcılıkta değilmiş ve karmaşadan ötürü altyapı takımını bile bulmakta zorlanmış. Tüm bunların ardından oyunun mutlaka yetişmeyeceği kanısına vardığını söylüyor.

FM 26'dan neler bekliyoruz?

FM 25'te planlanan, gelen kutusunun portal vari bir yapıya dönüştürme süreci de başta ekip için zorluymuş. Miles Jacobson'a göre FM 26'nın gerçekten “Başardık” denilen anının, portal vari yapının “mesajlaşma” sistemiyle iyi bir şekilde bağlanabilmesiyle olmuş.

Gerçek hayatta hiçbir teknik direktör e-posta ile işleri yürütmediğinden, daha tablet ve telefon vari bir yapıya geçmeleri gerektiğini söylüyor. Yani kuvvetle muhtemel FM 26’da telefonumuz olacak ve oradan WhatsApp vari bir uygulama ile mesajlaşmalar yapabileceğiz.

“Oyuncuların onlarca yıldır aşina olduğu Gelen Kutusu özelliğini, ana oyun içi merkeziniz olarak hareket eden bir 'portal' ve oyun içi iletişim için bir WhatsApp benzeri sistem karşılığında terk etme kararı aşırı iddialıydı.

Ama gerekçe yeterince mantıklıydı. Jacobson'ın geçen yıl söylediği gibi, gerçek hayatta "dizüstü bilgisayarlı bir futbol menajeri görmeniz çok nadirdir". "Tabletleri ve telefonları var, bu yüzden bu sisteme geçmek istediler.”

FM 26 tamamen hazır mı?

Miles Jacobson'a göre şu an oyunun en büyük sorunu maç motorundaki aydınlatma sorunları ve ekip hâlâ bunu çözmeye çalışıyor.

Ayrıca tam süresi belli olmasa da önceki oyunlar gibi bu yıl da erken erişim - beta tarzı bir süreçle karşılaşacağız. Çıkış tarihi konusunda ise Miles Jacobson yine benzer bir takvim planladıklarını söylüyor.

Peki siz FM 26 için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.