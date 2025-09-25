Football Manager 26'nın Maç Günü Deneyimini Ele Alan Yeni Tanıtım Yayımlandı [Video]

Yılın en çok beklenen futbol oyunlarından Football Manager 26'nın yeni detaylı fragmanlarından biri olan maç günü deneyimi tanıtımı yayımlandı.

Football Manager serisinin arkasındaki ekip Sports Interactive, Football Manager 26 için daha önce duyurduğu detaylı tanıtımlardan sonuncusu maç günü deneyimi tanıtımını geçtiğimiz dakikalarda yayımladı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl önce ertelenen ardından iptal edilen Football Manager 25, bu yıl yerini Football Manager 26'ya bırakmıştı. Önce maç motoru, ardından kullanıcı arayüzü ve son olarak kadın futbolu tanıtımı gelen oyundan bugün ise maç günü deneyimi tanıtımı geldi.

Football Manager 26 maç günü deneyimi tanıtımı

Yayımlanan yeni fragman, oyuncuların oyunda maç gününde karşılaşacağı noktaları ele alıyor. Fragmanda gördüğümüz üzere yeni oyunda yepyeni kamera açıları, yepyeni stadyumlar, bir dizi yeni animasyonlar ve oynanış değişiklikleri göreceğiz.

Ayrıca yine fragmanda belirtildiği üzere bir de taktik odaklı bir tanıtım daha göreceğiz. Bu tanıtımla birlikte maç günü deneyimini ele alan tanıtım bir nevi harmanlanmış ve tamamlanmış olacak.

Peki siz Football Manager 26 hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun şimdiye kadar gösterdikleriyle beklentilerinizi karşılayabildi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.