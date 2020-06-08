Football Manager'da 26 Pasla Atılan Efsane Gol (Video)

Hayatını bir yardımcı antrenör olarak sürdüren Paul Golah, Football Manager 20'de unutulmayacak bir gol attı. Twitter'da paylaştığı gol görüntüleriyle Football Manager hayranlarının gözdesi haline gelen Golah, 26 pasla attığı gol ile ilgili açıklamalar yaptı.

26 yaşındaki Paul Golah, gerçek bir futbol tutkunu. Hayatını bir yardımcı antrenör olarak sürdüren Golah, şu sıralar "Tooting Bec" isimli bir takımla çalışıyor ve antrenörlük lisansı almak için uğraşıyor. Ancak Golah, sadece gerçekte değil, sanalda da tutkulu bir antrenör ve günde neredeyse 10 saatini Football Manager'e ayırarak hem sanal dünyada da bir futbol uzmanı haline gelmiş durumda.

Golah'ın geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı paylaşım, geleceğin antrenörünün Football Manager'da nasıl bir üstat olduğunu ortaya koydu Hatta paylaşım o kadar popüler hale geldi ki Football Manager'ın resmi Twitter hesabı dahil paylaşımdaki golün hakkını teslim etti. Hal böyle olunca da Paul Golah, dünyanın en popüler Football Manager oyuncularından bir tanesi haline geldi.

"Football Manager 20 oynamayı bırakabilirim çünkü oyunu çözdüm."

Twitter'da yaptığı paylaşıma açıklama olarak "Football Manager 20 oynamayı bırakabilirim, çünkü oyunu çözdüm." ifadesini kullanan Golah, oyundaki başarısının sırrının şu sıralar Juventus teknik direktörlüğünü yapan Maurizio Sarri'nin taktiksel yaklaşımından aldığı ilham olduğunu ifade ediyor. SPORTbible isimli bir platforma konuşan Golah, gerçek futbolda sevdiği şeyleri Football Manager'a uyguladığını ifade ediyor.

Oyunda menajerliğini yaptığı "Queens Park Rangers FC" isimli takımın aslında küçük oyunculardan oluşan, Maurizio Sarri yönetimindeki Napoli olduğunu açıklayan Golah, Football Manager tarihinin belki de en iyi gollerinden bir tanesini, Sarri'den aldığı ilhamla birleştirdiği antrenmanlar sayesinde attığını ifade ediyor. Golah'a göre Football Manager'da atmayı başardığı gol ve uyguladığı taktik, onun profesyonel hayatını da doğrudan etkileyecek.

Golah, Football Manager oyuncularına da bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu oyunu oynayan herkesin tutarlı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyleyen Golah, tüm hamlelerin bu tutarlı yaklaşımla birleşmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Golah'ın Football Manger'da attığı enfes gol