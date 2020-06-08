PUBG'nin 7.3 Güncellemesi Duyuruldu: İşte Yenilikler

Milyonlarca insanın oynadığı PUBG’nin önümüzdeki günlerde yayınlanacak 7.3 güncellemesinin detayları bugün yapılan duyuruyla belli oldu. PUBG 7.3 güncellemesi, oyundaki araçların hasar alma oranlarında değişiklikler getirmenin yanı sıra oyuna yeni fırlatılabilir bir C4 bomba da getirecek.

PUBG, yayınlandığı günden bu yana milyonlarca oyuncuya ulaşarak oyun endüstrisine damgasını vurdu. PUBG’nin düzenli olarak yayınlanan yeni güncellemeleri, yeni özellikleri oyunculara sunmakla beraber PUBG’nin oyuncu kitlesinin artmasını da sağlıyor.

PUBG’nin geliştiricisi PUBG Corporation, bugün yeni bir duyuru yayınlayarak önümüzdeki günlerde oyuna yeni bir güncelleme geleceğini açıkladı. PUBG 7.3 güncellemesi, test sunucularına yayınlandıktan bir hafta sonra ana sunucuda oyunculara sunulacak.

7.3 güncellemesiyle PUBG’deki araçların patlama mekanikleri dengeleniyor

PUBG’nin 7.3 güncellemesinin getirdiği değişiklikler arasında göze çarpan ilk değişiklik oyunda kullanılan araçların patlama mekaniklerinde yapılan değişiklikler oluyor. PUBG’nin en önemli unsurlarından olan araçlar, şu anda hasar aldıklarında kondisyonları düşüyor patlıyorlar. Araçların patlaması, aracın içindeki karakterin ölmesine neden oluyor.

7.3 güncellemesiyle bu mekanik değişecek. Yeni güncellemeyle araç, 0 kondisyona ulaştığında hemen patlamayacak. Aracın kondisyonu düştüğünde duracak ve yanmaya başlayacak. Araç yanmaya başladıktan sonra oyuncuya araçtan çıkması için 5 saniye tanınacak. 5 saniye sonra ise araç patlayacak ve araçta bulunan karakterler ölecek. Araçlar atış sonrası direkt patlamayacak olsa da kırmızı bölge ve C4 kaynaklı ani patlamalar var olmaya devam edecek.

Araçların patlamasında yapılan düzeltmenin yanında artık araçlar devrildiğinde eskisi kadar çarpışma hasarı almayacaklar. 7.3 güncellemesiyle beraber oyunda bulunan Buggy, Toros, UAZ, Mirado, Kamyonet, Rony ve Zima gibi araçlar farklı hasar çarpanlarına sahip olacaklar. Yani çarpışmalarda bütün araçlar aynı zararı görmeyecekler.

7.3 güncellemesiyle fırlatılabilir C4 geliyor

7.3 güncellemesiyle PUBG’ye eklenecek olan fırlatılabilir C4, 25 metrelik bir etki yarıçapı sayesinde oyunculara büyük bir güç sağlayacak. Fırlatılabilir C4, büyük etki alanının yanında oyuncuların saklandığı siperlere de nüfuz edebilecek şekilde geliyor.

Fırlatılabilir C4, uzun bir menzile sahip olmayacak. Oyuncular, kısa mesafelerden düşmanlarının önünü kesmek veya bir binadan çıkarmak için C4’ü kullanabilecekler. PUBG’nin yeni C4’ü atıldıktan 16 saniye sonra otomatik olarak patlayacak. Bir defa atıldıktan sonra C4’ün patlaması iptal edilemeyecek ve erken patlaması da sağlanamayacak. C4’ün etkinleştirildiğinde belirten bip sesiyle beraber üzerinde bir ışık yanacak.

Aynı takımda olan oyuncular paraşütle atlarken birbirlerini otomatik olarak takip edebilecekler

Daha önce 6.2 güncellemesiyle sunulan ancak sorunlar nedeniyle bir süre sonra kaldırılan takımların beraber iniş yapmasını sağlayacak paraşüt takip özelliği, 7.3 güncellemesiyle geri geliyor. Aynı takımda olan oyuncular, geri sayım sırasında ekranın sol alt kısmında bulunan takip etme özelliğini kullanarak uçaktan çıkmadan önce takip etmek üzere herhangi bir takım arkadaşını seçebilecekler.

Takip etme özelliğini aktif edildikten sonra iptal de edilebiliyor. Takip özelliğini kullanan oyuncu F tuşuna uzun basarak özelliği iptal edebilecek. Bu arada takip özelliğini kullanan oyuncu herhangi bir nesneye takıldığında takip etme özelliği otomatik olarak iptal edilecek.

PUBG’nin 7.3 güncellemesi, yukarıda sıraladığımız özelliklerin yanında Mayolar #1, Mayolar #2, PCS1 2020 ve Emote’lar gibi yeni kostümleri oyunculara sunacak. Farklı tarihlerde oyunculara sunulacak kostümlerin yanında birçok yeni özellik 7.3 güncellemesinde yer alıyor.

PUBG’nin 7.3 güncellemesi 10 Haziran’da test sunucularında, 17 Haziran’da ise ana sunucuda yayınlanacak. 7.3 güncellemesiyle gelecek yeni özellikler ve hata düzeltmelerinin detaylarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.