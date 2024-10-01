ABD'nin En Zengin 400 Kişisi Belli Oldu: Zirve Musk'ın

ABD'nin 2024 yılındaki en zengin 400 ismi belli oldu. ABD'nin en zenginleri bu yıl her zamankinden daha zengin.

Forbes dergisi, 2024 yılında ABD'nin en zengini olan 400 ismi sıraladı. Listede yer alan zenginlerin neredeyse tamamı bu yılı daha zengin olarak tamamladı. Listedeki isimlerin servetlerinin toplamı ise geçen yıldan bu yana yaklaşık 1 trilyon dolar artış gösterdi.

Listeye bu yıl toplamda 23 yeni isim dahil oldu. Bu isimler genel olarak yapay zekâ teknolojileri gibi alanlardaki isimler oldu. Listedeki isimlerin toplam zenginliği 5,4 trilyon doları buldu. Listedeki en "fakir" kişi olan Frank VanderSloot'un serveti 3,3 milyar dolar oldu. Listenin zirvesinde ise Elon Musk yer aldı.

İşte listenin ilk 10 sıradaki ismi:

Sıra İsim Serveti 1 Elon Musk 244 Milyar dolar 2 Jeff Bezos 197 Milyar dolar 3 Mark Zuckerberg 181 Milyar dolar 4 Larry Ellison 175 Milyar dolar 5 Warren Buffet 150 Milyar dolar 6 Larry Page 136 Milyar dolar 7 Sergey Brin 130 Milyar dolar 8 Steve Ballmer 123 Milyar dolar 9 Bill Gates 107 Milyar dolar 10 Michael Bloomberg 105 Milyar dolar

Listenin geri kalanına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.