Forbes, her yıl yayımladığı "Milyarderler Listesi"nin bu yılki versiyonunu paylaştı. Liste, en zenginlerin artık daha da zengin olduğunu ortaya koydu. Türkiye'den ise 27 kişi yer aldı.

Dünyanın en prestijli dergilerinden olan Forbes, her sene en zengin insanların yer aldığı “Milyarderler Listesi” yayımlıyor. Artık bir gelenek hâline gelen ve bu yıl 38’incisi çıkan listenin 2024 versiyonu da dün resmen yayımlandı. Liste, dünyanın en zenginlerinin artık daha da zengin olduğunu ortaya koydu.

Forbes’a göre son bir yılda milyarder sayısı 141 artarak 2.781’e yükseldi. En zenginlerin toplam servetleri ise 14,2 trilyona ulaştı. Bu da geçen yıla kıyasla 2 trilyon dolarlık bir artış demek.

ABD, en çok milyarder çıkan ülke olmaya devam etti

İlk 20 sıradaki isimler, en çok kazananlar oldu. Öyle ki bu kişiler 2023’ten bu yana servetlerine toplamda 700 milyar dolar eklemeyi başardı. En çok milyarder çıkaran ülke ise 813 milyarder ile şaşırtmayan bir şekilde ABD oldu. Onu 473 ile Çin, 200 ile Hindistan takip etti.

Milyarderlerin ortalama yaşları ise 66 oldu. En genci 19 yaşındaki Brezilyalı Livia Voigt (1.1 milyar). Voigt, Latin Amerika’nın en büyük elektrikli motor üreticilerinden olan WEG’in hissedarlarından. Listenin en yaşlısı ise 102 yaşındaki ABD’li George Joseph (1.8 milyar). Joseph de sigorta şirketiyle bu servete ulaşmayı başardı.

Ayrıca listeye eklenen yeni birçok isim de oldu. Bunlardan belki de en çok dikkat çekeni dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift. Swift, 1,1 milyar dolarlık servete sahip. Eğlence ve spor ünlüleri arasında en zengin isim ise 5,5 milyar dolar servetiyle Star Wars’un yaratıcısı George Lucas. En zengin kadın ise 99 milyar dolar ile L’Oreal’in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers.

Dünyanın en zenginleri sıralamasında en üstte moda devi LVMH’nin başındaki Bernard Arnault yer almaya devam ediyor. Uzun bir süre en üstte yer alan ancak son zamanlarda düşüş gören Elon Musk ise ikinci sırada. Listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Forbes Milyarderler Listesi'ne göre dünyanın en zengin 10 ismi:

Bernard Arnault ve ailesi (LVMH) - 233 milyar dolar Elon Musk (SpaceX, Tesla) - 195 milyar dolar Jeff Bezos (Amazon) - 194 milyar dolar Mark Zuckerberg (Meta) - 177 milyar dolar Larry Ellison (Oracle) - 141 milyar dolar Warren Buffet (Berkshire Hathaway) - 133 milyar dolar Bill Gates (Microsoft) - 128 milyar dolar Steve Ballmer (Microsoft) - 121 milyar dolar Mukesh Ambani (Reliance Industries) - 116 milyar dolar Larry Page (Alphabet) - 114 milyar dolar

Türkiye’den 27 kişi listeye girdi

Tabii ki Forbes Milyarlerder Listesi’ndeki Türklerden bahsetmeden geçmemek gerekiyor. Bu yıl 27 Türk’ün listeye girdiğini görüyoruz. Toplam servetleri ise 56,1 milyar dolar olarak açıklandı. Zirvede hâlâ Yıldız Holding’den Murat Ülker yer alıyor. 5,1 milyar dolar servete sahip Ülker, dünya sıralamasında ise 597’inci sırada.

Forbes Milyarderler Listesi'ne göre Türkiye'nin en zengin 10 ismi: