Azerbaycan-Ermenistan savaşı hakkında bir makale yayınlayan Forbes, Türk yapımı Bayraktar TB-2'nin SİHA'ların savaşlardaki etkinliğini kanıtladığını ifade etti. Forbes, bazı analistlerin gelecekte SİHA'ların tankların yerini alabileceğini öne sürdüğünü de belirtiyor.

ABD merkezli bir iş ve ekonomi dergisi olan Forbes, geçtiğimiz günlerde imzalanan barış anlaşması ile sona eren Azerbaycan-Ermenistan savaşı hakkında yeni bir makale yayınladı ve savaşta Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracına (SİHA) övgülerde bulundu.

Analist Samuel Bendett’in Bayraktar TB-2 için “sihirli bir mermi” ifadelerini kullandığını ifade eden Forbes, Azerbaycan ordusunun SİHA’lar sayesinde Ermeni askeri unsurlarını başarılı bir şekilde imha ederek mutlak bir zafer kazandığını belirtti. Söz konusu SİHA’ların Azerbaycan ordusuna Türkiye tarafından tedarik edildiğini de belirten Forbes, Bayraktar TB-2’nin tüm rakipleri arasında en etkili SİHA’lardan biri olduğunu ifade etti.

Forbes: SİHA'lar savaşlardaki etkinliklerini kanıtladılar

Bayraktar TB-2’nin haziran ayında Suriye’de düzinelerce Rus yapımı uçaksavarı imha ettiğini ve etkinliğini kanıtladığını ifade eden Forbes, Azerbaycan’ın daha ekim ayının başlarında Ermeni ordusuna ait 250 zırhlı aracı ve topçuyu, buna ek olarak da S-300 hava savunma sistemi dahil 39 hava savunma sistemini imha ettiğini, böylece SİHA’ların Ermeni hava sahasında rahatlıkla ilerleyerek askeri unsurları imha edebildiğini belirtti.

Forbes, Bayraktar TB-2’nin ABD tarafından üretilen MQ-9 Reaper insansız hava aracının yalnızca 8’de 1’i ağırlığa sahip olduğunu belirtirken; sadece 130 km/s hızla hareket etmesine rağmen taşıdığı dört MAM (Akıllı Mikro Mühimmat) lazer güdümlü füze ile fark yaratan bir etkinliğine sahip olduğunu ifade ediyor.

Bazı analistlere göre SİHA'lar, savaşlarda tankların yerini alabilir

Forbes’ın aktarmış olduğu bilgilere göre bazı analistler, Bayraktar TB-2’nin Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında SİHA’ların tankların yerini alacağını gösterdiğini düşünüyor. Diğer bir grup ise SİHA’ların savaştaki etkinliklerini kanıtladığını ancak Azerbaycan’ın elde ettiği mutlak zaferin yalnızca İHA’lara bağlı olmadığını ve zaferi getiren asıl unsurun askerlerin düzenlediği operasyonlar olduğunu düşünüyor.