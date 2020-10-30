Yerli uçak motorunun test görüntülerini yayınlayan Selçuk Bayraktar, geliştirilen motorun sınıfında açık ara en yüksek performans değerine sahip olduğunu belirtti.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalarla insansız hava araçları AKINCI ve Bayraktar TB3’e güç verecek olan yerli uçak motoru hakkında yeni bilgiler aktardı.

Selçuk Bayraktar, söz konusu paylaşımında “TEI'nin (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru. Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru. Nasıl derseniz; test ettik, kıyasladık… AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek!” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalarla birlikte yerli uçak motorunun test görüntülerini de paylaşan Selçuk Bayraktar, görüntülerin bir ay önce gerçekleştirilen testlere ait olduğunu, test edilen motorun ise bir prototip değil seri üretimden çıkmış motor olduğu ifadelerini yer verdi.

Söz konusu uçak motorunun güç vereceği hava araçlarından AKINCI, Baykar Savunma tarafından geliştirilen, yüksek irtifa silahlı insansız aracı olarak tanımlanırken; Bayraktar TB3’ün özellikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

Yerli uçak motorunun test görüntüleri