Forbes, "Dünyanın En İyi İşverenleri 2023" listesini yayınladı. Bu yıl 700 şirket, listede yer aldı. Dünyanın en iyi işvereninin Samsung olarak kayıtlara geçtiği listede, Türkiye'den 1 şirket bulunuyor.

Dünyanın en prestijli iş dergileri arasında yer alan Forbes, her yıl düzenli olarak "Dünyanın En İyi İşverenleri" isimli bir liste yayınlıyor. Bu liste, adından da anlaşılabileceği üzere küresel çapta en iyi işverenlerin hangisi olduğunu öğrenmemizi sağlıyor. Forbes bugünse, 2023 yılı için Dünyanın En İyi İşverenleri listesini yayınladı.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan liste, Türkiye'den iki şirkete ev sahipliği yapıyordu. Bu şirketler, 161. sırada bulunan Koç Holding ile 574. sırada bulunan Sabancı Holding'di. Yeni listeye baktığımızda, Sabancı Holding'in en iyi işverenler arasından çıkarıldığını görüyoruz. Koç Holding, gerilemiş olsa da listede bulunmaya devam ediyor. Şirket, 2023 yılı için dünyanın en iyi 434. işvereni olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en iyi işverenleri:

Şirket Ülke Çalışan Sayısı Samsung Electronics Güney Kore 270.372 Microsoft ABD 221.000 Alphabet ABD 190.234 Apple ABD 164.000 Ferrari İtalya 4.919 IBM ABD 288.300 Adobe ABD 29.000 Costco Wholesale ABD 314.000 BMW Group Almanya 149.475 Cisco Systems ABD 83.300

Fosbes tarafından hazırlanan listenin ilk 10 sırasına baktığımızda, teknoloji üzerine çalışan 7 firma görüyoruz. Ferrari ile BMW, otomotiv sektöründe olan en iyi işverenler arasında yer alıyor. Merak edenler için; 314 bin çalışanı bulunan Costco Wholesale'in dünyanın en büyük perakendecilerinden biri olduğunu belirtelim. Tüm bunlara ek olarak, Koç Holding'in 115 bin çalışanı bulunuyor.

Listenin tamamına ulaşmak isteyen okurlarımız, buraya tıklayabilir.

Forbes, bu listeyi nasıl oluşturdu?

Forbes, söz konusu liste için popüler araştırma firması Statista ile iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında 50'den fazla ülkede 170 binden fazla çalışan ile anket yapıldı. Bu ankette; bir çalışanın, çalıştığı firmayı ne kadar tavsiye ettiği, firmanın uzaktan çalışmaya, izinlere ve yeniliklere nasıl baktığı gibi konularda sorular soruldu. Anketten çıkan sonuçlar da bir araya getirildi ve puanlama yapıldı. İşte bu puanlama, listenin oluşmasını sağladı.

Dünyanın en iyi işverenleri listesi 2022'ye aşağıdan ulaşabilirsiniz: