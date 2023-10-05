Forbes, en zengin 400 ABD'li iş insanının sıralandığı "Forbes 400" listesini yayınladı. Bu listede Türk asıllı 2 iş insanı da bulunuyor. Peki bu iş insanları kim ve hangi işle uğraşıyorlar?

Dünyanın en ünlü iş odaklı dergilerinden Forbes, bugün en zengin 400 ABD'li iş insanını açıkladı. Forbes'in açıkladığı listede 2 de Türk var. Bu isimler, Eren Özmen ile eşi Fatih Özmen. Uçak ve uzay teknolojileri üzerine çalışan Sierra Nevada Corporation isimli şirketin sahibi olan iş insanları, en zengin ABD'liler arasında yer almayı başardılar.

Açık konuşmak gerekirse Forbes 400 listesinin zirvesi çok da şaşırtıcı değil. Elon Musk, bugün açıklanan listeye göre 251 milyar dolarlık mal varlığı ile en zengin ABD'li konumunda. Jeff Bezos'un ikinci sırada yer aldığı listede Larry Ellison'u üçüncü, Warren Buffett'ı da dördüncü sırada görüyoruz. Gelin hem bu listeye detaylı bir şekilde bakalım hem de Türk iş insanlarının sıralamadaki yerlerini inceleyelim.

İşte en zengin 20 ABD'li:

İsim Mal Varlığı (milyar dolar) Şirket Elon Musk 251 Tesla, SpaceX Jeff Bezos 161 Amazon Larry Ellison 158 Oracle Warren Buffett 121 Berkshire Hathaway Larry Page 114 Google Bill Gates 111 Microsoft Sergey Brin 110 Google Mark Zuckerberg 106 Meta Steve Ballmer 101 Microsoft Michael Bloomberg 96.3 Bloomberg LP Michael Dell 71.5 Dell Jim Walton 68.2 Walmart Rob Walton 67.4 Walmart Alice Walton 66.5 Walmart Julia Koch 59.8 Koch Industries Charles Koch 54.5 Koch Industries Jensen Huang 40.7 Semiconductors Phil Knight 39.5 Nike Jacqueline Mars 38.9 Candy, pet food John Mars 38.9 Candy, pet food (338) Eren Özmen 3.4 Sierra Nevada Corporation (345) Fatih Özmen 3.3 Sierra Nevada Corporation

Yukarıdaki tablonun ilk 20 sırasında en zengin 20 ABD'li görüyorsunuz. Eren Özmen, listenin 338. sırasında bulunuyor. Fatih Özmen ise 345. sırada Her iki iş insanı da bu listeye ilk kez girdi. Listenin tamamına ulaşmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.