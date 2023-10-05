Dünyanın en ünlü iş odaklı dergilerinden Forbes, bugün en zengin 400 ABD'li iş insanını açıkladı. Forbes'in açıkladığı listede 2 de Türk var. Bu isimler, Eren Özmen ile eşi Fatih Özmen. Uçak ve uzay teknolojileri üzerine çalışan Sierra Nevada Corporation isimli şirketin sahibi olan iş insanları, en zengin ABD'liler arasında yer almayı başardılar.
Açık konuşmak gerekirse Forbes 400 listesinin zirvesi çok da şaşırtıcı değil. Elon Musk, bugün açıklanan listeye göre 251 milyar dolarlık mal varlığı ile en zengin ABD'li konumunda. Jeff Bezos'un ikinci sırada yer aldığı listede Larry Ellison'u üçüncü, Warren Buffett'ı da dördüncü sırada görüyoruz. Gelin hem bu listeye detaylı bir şekilde bakalım hem de Türk iş insanlarının sıralamadaki yerlerini inceleyelim.
İşte en zengin 20 ABD'li:
|İsim
|Mal Varlığı (milyar dolar)
|Şirket
|Elon Musk
|251
|Tesla, SpaceX
|Jeff Bezos
|161
|Amazon
|Larry Ellison
|158
|Oracle
|Warren Buffett
|121
|Berkshire Hathaway
|Larry Page
|114
|Bill Gates
|111
|Microsoft
|Sergey Brin
|110
|Mark Zuckerberg
|106
|Meta
|Steve Ballmer
|101
|Microsoft
|Michael Bloomberg
|96.3
|Bloomberg LP
|Michael Dell
|71.5
|Dell
|Jim Walton
|68.2
|Walmart
|Rob Walton
|67.4
|Walmart
|Alice Walton
|66.5
|Walmart
|Julia Koch
|59.8
|Koch Industries
|Charles Koch
|54.5
|Koch Industries
|Jensen Huang
|40.7
|Semiconductors
|Phil Knight
|39.5
|Nike
|Jacqueline Mars
|38.9
|Candy, pet food
|John Mars
|38.9
|Candy, pet food
|(338) Eren Özmen
|3.4
|Sierra Nevada Corporation
|(345) Fatih Özmen
|3.3
|Sierra Nevada Corporation
Yukarıdaki tablonun ilk 20 sırasında en zengin 20 ABD'li görüyorsunuz. Eren Özmen, listenin 338. sırasında bulunuyor. Fatih Özmen ise 345. sırada Her iki iş insanı da bu listeye ilk kez girdi. Listenin tamamına ulaşmak isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.