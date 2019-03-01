Forbes, Türkiye'nin En Zengin 100 İsmini Açıkladı

Forbes tarafından geleneksel olarak açıklanan Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu. Son 5 yılın birincisi, ikinci sıraya geriledi.

Bu yıl 14. yılına giren Forbes Türkiye - “En Zengin 100 Türk” listesi açıklandı. Toplam servetin 99,9 milyar dolara ulaştığı 100 kişilik listede, dikkatleri çeken nokta ise azalan milyarder sayısı oldu. Geçtiğimiz sene 40 adet milyarder bulunan listede bu yıl 29 milyarder bulunuyor.

“En Zengin 100 Türk” listesine üçüncülüğü 2,1 milyar dolarlık servetleriyle Osman Kibar ve Hüsnü Özyeğin paylaşırken, “Son 5 yılın En Zengini” ünvanına sahip Murat Ülker, bu yıl listede kendine ikinci sıradan yer buldu. Listenin bir numarasında ise 3,8 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı.

Önümüzdeki hafta Forbes Amerika listesi ile global çaptaki milyarderlerle de ortak listenecek olan listenin tamamını yukarıdaki görsel yardımıyla inceleyebilirsiniz.