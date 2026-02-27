Tümü Webekno
Ford, Elektrikli Otomobillerdeki Sevilen Özelliklerden Birini Parayla Satacak!

Ford, popüler elektrikli otomobili Mustang Mach-E'nin sevilen bir özelliğini opsiyon olarak satmaya başlayacak. Diğer markalar aynı özelliği standart olarak sunarken Ford'un ücret talep edecek olması, kafaları karıştırmış durumda.

ABD'li otomobil devi Ford'dan ilginç bir hamle geldi. Şirket, popüler elektrikli otomobili Mustang Mach-E ile ilgili önemli bir karar aldı. Alınan bu karar doğrultusunda bugüne kadar standart olarak sunulan bir özellik, bundan sonraki süreçte opsiyon olacak.

Elektrikli otomobillerin çoğunda, "frunk" olarak isimlendirilen bir ön bagaj alanı bulunuyor. Elektrikli motorun küçük yapısından faydalanan firmalar, burayı malzeme taşımak için uygun hâle getiriyorlar. Ayrıca bilindiği kadarıyla hiçbir firma, frunk için ek ücret talep etmiyor. İşte Ford, tam olarak bu bölmeyi ücretli hâle getirmiş durumda.

Ford Mustang Mach-E'de ön bagaj isteyen, 20 bin TL ödeyecek!

Ford'un açıklamasına 2026 model yılı olan Mustang Mach-E'lerde ön bagaj isteyen tüketiciler, kabaca 20 bin TL'ye denk gelen 495 dolarlık ödeme yapmak zorunda olacaklar. Ford'un neden böyle bir karar aldığı tam olarak anlaşılamazken söz konusu karar, en çok "aftermarket" üreticilerinin işine gelir gibi görünüyor. Zira frunk, hiçbir özelliği olmayan basit bir plastik malzemeden ibaret. Çok daha uygun fiyata üretilmesi, parçanın haricen takılmasının önünü açabilir.

Volvo, Türkiye'de de Çok Sevilen Elektrikli Otomobili EX30'u Geri Çağırıyor: Türkiye'de Var mı? Volvo, Türkiye'de de Çok Sevilen Elektrikli Otomobili EX30'u Geri Çağırıyor: Türkiye'de Var mı?

Neyse ki bu durum, Türkiye'deki otomobil tutkunlarını çok etkilemiyor. Ford, Mustang Mach-E'yi bir süre Türkiye'ye getirdi ve frunk dahil sattı. Ancak bu otomobil artan fiyatlar nedeniyle uzun zamandır ülkemize gelmiyor. Ford'un Mustang Mach-E'yi gelecekte Türkiye'ye getirip getirmeyeceğini, frunk'ı opsiyon olarak sunup sunmayacağını şimdilik bilemiyoruz.

