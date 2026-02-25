Tümü Webekno
Volvo, Türkiye'de de Çok Sevilen Elektrikli Otomobili EX30'u Geri Çağırıyor: Türkiye'de Var mı?

Volvo, popüler elektrikli otomobili EX30 için geri çağırma programı başlattı. Bu geri çağırma programı kapsamında 40 bin civarı otomobilin bataryası değiştirilecek. Peki Türkiye'deki araç sahipleri ne yapacak?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler otomobil markalarından biri olan Volvo'dan, çok önemli bir açıklama geldi. Şirketin yaptığı resmî açıklamada, Türkiye'de de satılmakta olan EX30 modeli için geri çağırma programı başlatıldığı duyuruldu. Volvo'nun açıklamasına göre 40 bin civarı elektrikli otomobil, bu kapsama alınmış durumda.

Volvo'nun EX30 için başlattığı geri çağırma programının nedeni, araçların bataryasındaki bir sorun. Yapılan açıklamaya göre Volvo EX30'un batarya paketleri, bazı durumlarda aşırı ısınabiliyor. Bu da araçları yangın riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Volvo, olası sorunların önüne geçmek için EX30'lardaki bataryaları değiştirecek.

Türkiye'deki Volvo EX30 sahipleri ne yapacak?

Volvo, Türkiye'deki EX30'ların akıbetine ilişkin resmî açıklama yapmadı. Ancak etkilenen araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçildiği bildiriliyor. Yani Türkiye'deki EX30'larda batarya değişimi yapılacaksa Volvo, zaten araç sahiplerine ulaşacaktır. Ayrıca burada bulunan bağlantı üzerinden Volvo'nun Türkiye'deki geri çağırma sorgulamasını yapabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için şasi numarasını bilmeniz yeterli olacaktır.

Volvo EX30 için başlatılan geri çağırma programına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

