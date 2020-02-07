Ford, Bisiklet Sürücüleri İçin Emojili Ceket Tasarladı

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, bisikletçiler ve sürücüler arasındaki olası kazaları azaltmak amacıyla emojili bir ceket tasarladı. LED panelin üzerindeki emojiler, araç sürücüleri ile bisiklet sürücülerinin çok daha sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlayabilir.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Ford’un ‘Share The Road’ (Yolu Paylaş) kampanyasının bir parçası olarak tasarlanan ceketin arkasında büyük bir LED panel bulunuyor. Detroit merkezli üreticiye göre bisiklet sürücüleri, altı farklı emoji arasından bir tanesi seçerek, araç sürücüleri ile çok daha sağlıklı bir iletişim kurabilecek.

Bisikletçiler, istedikleri emojiyi seçmek için bisikletlerinin gidonlarına bağlı bir uzaktan kumandayı kullanacaklar. Böylece, yoldaki diğer sürücülerle iletişim kurmak için artık ellerini bisikletten çekmek zorunda kalmayacaklar.

Ford’un Avrupa üst düzey yöneticisi Ford Lublin, “Emoji Ceket, sürücüler arasındaki gerilimin hafiflemesini sağlamak için evrensel ölçekte bir iletişim aracını kullanıyor” diyor. Akıllı telefonların ve sosyal medyanın hayatımın merkezine yerleşmesi, iletişim kurma şeklimizi de radikal bir şekilde değiştirdi. Artık duygularımızı karşı tarafa iletirken, kelimeleri değil, emojileri kullanıyoruz.

Amerikalı marka, bu ilginç projesi ile araç sürücüleri ile bisiklet sürücüleri arasındaki iletişimsizlik problemine son vermeyi amaçlıyor. Ford’a göre, Avrupa’da her yıl 2 binden fazla bisiklet sürücüsü, trafik kazalarında hayatlarını kaybediyor. Bu soruna oldukça inovatif bir çözüm getiren şirket, şu ana kadar emojili ceketlerden yalnızca bir tane üretti. Markanın seri üretime başlayıp başlamayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ford'un emoji ceketi videosu