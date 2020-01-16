2020 Model Ford Mustang Shelby GT500 Drag Yarışında (Video)

Ford'un 2020 model canavarı Mustang Shelby GT500, piyasadaki güçlü rakipleriyle karşı karşıya geldi. Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye ve Chevy Camaro ZL1 1LE ile yarışan Mustang, bu yarışta etkileyici bir performans sergiledi.

Otomobil sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Ford, hemen her modeliyle popüler olmayı başarabiliyor. Şirket, Türkiye'de daha çok sedan ve ticari araçlarıyla ön plana çıkıyor ancak özellikle de ABD, Ford'un spor sedan modellerini de tercih ediyor. Bu bağlamda Ford'un en çok dikkat çeken modellerinden bir tanesi Mustang Shelby GT500.

Ford Shelby GT500, 760 beygir güç sunabiliyor. Şimdi bu canavar, piyasadaki en güçlü rakipleri olan iki model ile önemli bir yarışa katıldı. Shelby GT500'ün bu yarıştaki rakipleri, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye ve Chevy Camaro ZL1 1LE modelleriydi. Bedelleri 75 bin doların üstünde olan her üç araç da ABD'nin en popüler spor araçları olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yarışın favorisinin, doğrudan Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Dodge'un canavarı, 797 beygir gücünde ve 958 Nm torka sahip. Ancak Challenger SRT Hellcat Redeye'ın büyük bir dezavantajı var. Bu dezavantaj ise ağırlık. Çünkü Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, rakiplerine oranla 250 kilogram daha ağır. Chevy Camaro ZL1 1LE ise 650 beygir gücünde ve 479 Nm tork değeriyle birlikte geliyor.

Elbette kağıt üzerindeki veriler, her zaman doğru olacak diye bir kaide yok. Aslına bakacak olursak bu yarış da kağıt üzerindeki verilere fazla güvenmemek gerektiğinin bir göstergesi. Öyle ki; kağıt üzerinde favori olan Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, yarışı ne yazık ki sonunculukla tamamladı. Peki bu yarışın kazananı sizce kim olmuştur?

Mustang Shelby GT500, saatte 210 kilometre hıza ulaşarak yarış pistini 11.3 saniye içerisinde tamamlamayı başardı. Chevy Camaro ZL1 1LE, saatte 196 kilometre hıza ulaşmayı başardı ve pisti 11.6 saniye içerisinde tamamladı. Favori olarak gösterilen Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye ise saatte 204 kilometre hıza erişmesine rağmen pisti 11.7 saniyede tamamladı.

Mustang Shelby GT500, Chevy Camaro ZL1 1LE ve Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye'in karşı karşıya geldiği yarışın videosu