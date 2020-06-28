Ford F-150'nin Yeni Araç İçi Ekranları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan 2021 model Ford F-150 ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Hibrit bir motora sahip olan yeni Ford F-150'nin belki de en göz alacı kısmı olan araç için ekranları ortaya çıktı. Gelin Ford F-150'nin araç içi ekranları hangi teknolojileri barındırıyor yakından bakalım.

Geçtiğimiz günler tanıtılan yeni 2021 model F-150, serininin ilklerine imza atmaya devam ediyor. Benzin ve elektrikle çalışan hibrit, 3.5 litrelik 6 silindirli bir motora sahip olan 2021 F-150, serinin ilk hibrit motor kullanılan modeli olmuştu. Fakat 2021 Ford F-150 ile gelen yenilikler sadece bununla sınırlı kalmıyor. Ford F-150'nin ortaya çıkan araç içi ekranlarına bakıldığında oldukça göze çarpan ve hoş bir tasarım kullanılmış olduğu görülüyor. Her ne kadar Ford F-150, tamamen dijital göstergelere sahip olan ilk Ford aracı olmasa da Ford F-150'nin göstergelerinde kullanılan teknoloji ve estetik bakımından 2021 model F-150 diğer modelleri geride bırakıyor.

Ford F-150 sahipleri, bu yenilenen araç içi ekranlar ile daha önceki arayüzlerde bulunmayan birçok yeni araç özelliğini görüntüleyebilecek. Ford F-150'nin dijital dizaynlarını yapan Mark Sich, yeni geliştirilen arayüzün diğer arayüzlerde mevcut olan bilgileri daha direkt bir şekilde kullanıcıya sunmasıyla beraber önemli olan fakat daha önce arayüzde kendisine yer bulamayan diğer göstergeleri ve araç bilgilerini bu sayede bu yeni arayüze ekleyebildiklerini söylüyor.

Ford F-150'nin yeni araç içi ekran arayüzü:

Henüz yeni tanıtılan Ford F-150'nin sahip olacağı bu yeni arayüz, hâlâ geliştirme aşamasında. Mark Sich, şu an aktif olarak Ford kullanıcılarıyla interaktif bir şekilde test edilen arayüzün, bilgiyi kullanıcılara doğru ve dolaysız bir şekilde verebildiği takdirde, içlerinin rahat olacağını belirtiyor. Ayrıca hâlâ kendilerine "Analog göstergeleri hâlâ araçlara yerleştirmeli miyiz?" sorusunu sorduklarını belirten Ford'un tasarım ekibinin başı Peter Ruthenberg, 2021 Ford F-150 ile bile, hâlâ tamamen dijital göstergelere geçişin, kullanıcıların direkt olarak kucak açacağı bir yenilik olmadığını söylüyor. İnsanların uzun zamandır analog göstergeleri, araçları hakkında basit ve doğru bilgi veren bir aygıt olarak görmesi sonucunda Ruthenberg, tamamen dijital göstergelere şu an geçişin kendileri için zor bir süreç olacağını belirtiyor.

Ford F-150'nin yanı sıra bu sene duyurulan Ford Mustang Mach-E'de 2021 F-150 ile aynı araç içi ekran arayüzünü kullanacak. Fakat Peter Ruthenberg tarafından belirtilen kaygılar nedeniyle, Ford F-150'de bulunan arayüz uygulamaları, Mustang Mach-E'ye göre daha geleneksel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca Ford yetkilileri tarafından, Ford F-150'nin yeni araç içi ekran arayüzünün tanıtıldığı videonun gerçek zamanlı olarak kaydedildiği ve hiçbir görüntünün video için önceden hazırlanmadığı belirtiliyor.