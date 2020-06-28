Çinli teknoloji devi Xiaomi hakkında uzun yıllar önce atılan ‘otomobil üretecek’ iddiaları, yarın tüm gerçekliğiyle karşımıza çıkabilir. Şirket, resmi Weibo hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendi otomobillerini andıran bir resim paylaştı ve özel bir not düştü.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugüne kadar hayatımızın her noktasına dokunan bir teknolojik ürünle karşımıza çıktı. Ancak şirket, bundan birkaç yıl önce ortaya atılan ‘Xiaomi otomobil üretecek’ iddialarına rağmen henüz bir otomobiliyle karşımıza çıkmadı. Dün, Xiaomi tarafından yapılan ve silinen bir paylaşımsa herkesi şaşkına çevirdi.

Xiaomi’nin resmi Weibo hesabından yapılan paylaşımda şirketin yeni bir ürününe yer verildi ve bu ürün, görselde de görülebildiği üzere bir otomobildi. Üstüne üstlük bu otomobil, Xiaomi tarafından yarın tanıtılacaktı. Xiaomi tarafından yapılan paylaşım kısa süre içinde silinse de görüntüler internette hızlı bir şekilde yayıldı.

Xiaomi'nin resmi hesabından yapılan paylaşım:

Görüntülerden yola çıkacak olursak Xiaomi, otomobil sektörüne bir SUV’la giriş yapmayı planlıyor diyebiliriz. Görüntüde yer alan ve yalnızca dış hatları belli olan araç, Mercedes’in G sınıfı ve Suzuki’nin Jimny modeline oldukça benziyor. Peki Xiaomi yarın gerçekten de otomobil mi tanıtacak?

Bazı görüşlere göre Xiaomi, bu paylaşımla bir ‘şaka’ yapmış olabilirdi. Ancak Xiaomi’nin paylaşımda kullandığı cümleler göz önüne alındığında bu pek de şaka gibi durmuyor. Zira şirket, paylaştığı görüntülerin üstüne yazdığı yazıda “Otomobil yapmak mı? Biz ciddiyiz!” şeklinde bir ifadeye yer verdi.

Xiaomi, bugüne kadar pek çok yerel otomobil üreticisiyle iş birliği yaptı ve hatta geçtiğimiz yıl Çinli otomobil şirketi Xiaopeng Motors’a yatırım yaptı. Yine de Xiaomi tarafından otomobil üzerine özel bir çalışmanın yapıldığı, hatta bu otomobilin tasarlandığı konusunda hiçbir açıklama yapılmamıştı. Xiaomi’nin gerçekten de otomobil tanıtıp tanıtmayacağını ancak yarın görebileceğiz.