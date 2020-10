Bir Ford yöneticisi yaptığı açıklamada, otomobil üretimi konusunda insan gücünün halen vazgeçilmez olduğunu söyledi. Yönetici, ayrıca bazı aşamalardan insanların her zaman robotlardan önde olacağını da dile getirdi.

1900'lü yılların başında başlayan ve günümüzde de hâlâ gelecek projeksiyonlarında insanların elinden işini alacağı öngörülen makineler konusunda üretim bandının babası Ford'dan ilginç bir açıklama geldi.

1913 yılında geliştirdiği üretim bandı teknolojisiyle birlikte otomobil üretim süresini 12 saatten 1,5 saate indiren ve maliyetleri ciddi anlamda kısan Ford, aradan yıllar geçmesine rağmen otomobil üretimi konusunda insan gücünün hâlâ vazgeçilmez olduğunu düşünüyor.

Ford, insan gücünün hâlâ vazgeçilmez olduğunu düşünüyor

Otomobil üretiminde insan gücüne her zaman ihtiyaç duyulacağı yönündeki açıklama şirketin insan kaynakları yöneticisi Gary Johnson'dan geldi. Güvenlik seviyesini ve üretim hızını yükseltmek istediklerini dile getiren Johnson, "Bence her zaman bir insan eline ihtiyaç duyacağız. İnsanlar, otomobil üretiminde ve bazı aşamalarda her zaman robotlardan önde olacak" ifadelerini kullandı.

Motor1'de yer alan habere göre 1914 yılında üretim bandından çalışan işçiler günlük 5 dolar kazanıyordu. Bu miktar bugünden bakılınca oldukça düşük gibi görülse de enflasyon hesaplaması yapıldığında günümüzde 130 dolara denk geldiğini söylemek gerekiyor. Tabii o dönemlerde işçilerin yaptığı işi günümüzde makineler de oldukça rahat bir şekilde yerine getirebiliyor.

Aslında günümüzde insanların işini ellerinden alacağı düşünülen tek şey makineler değil. Ayrıca yapay zekânın çok da uzak olmayan bir gelecekte insanların yaptığı birçok işi yapabileceği öngörülüyor. Aslında üretimde makineleşme ya da yapay zekâ gibi gelişmeler insanların işlerini ellerinden alsa da birçok yeni iş kolunun türemesini de sağlıyor.