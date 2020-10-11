Ford Mustang Mach 1, Tüm Dünyada Satışa Çıkacak

ABD merkezli otomotiv devi Ford, önümüzdeki yıl yollardaki yerini alacak 2021 Mustang Mach 1'in dünya çapında satışa çıkacağını doğruladı. Kaputun altında 5,0 litrelik Coyote V8 motorla gelen araç, oldukça iddialı özellikler vadediyor.

İlk kez 1969 yılında piyasaya sürülen Ford Mustang Mach 1, o yıllarda Mustang'lerin başarısına büyük bir katkı sağladı. Üretimleri 1978 yılına kadar devam eden efsane araç, daha sonra 2003'ten 2004'e kadar süren kısa bir zaman diliminde tekrardan karşımıza çıktı. Şimdiyse ABD'li otomotiv devi, bir dönemlerin en beğenilen araçlarından Mach 1'i 2021 model yılı versiyonuyla tekrardan karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan Ford, Shelby GT500 ve 2021 model yılı için sınırlı sayıda üretilecek Mach 1 için Shelby GT350 ve GT350R modellerinin üretimini bitireceğini açıklamıştı. Yalnızca Kuzey Amerika'da satışa sunulan bu modeller, ne yazık ki farklı ülkelerde satın alınamıyordu ancak Ford, 2021 Mustang Mach 1'in dünya çapında satışa sunulacağını doğruladı.

Ford Mustang Mach 1 kaputun altında neler sunuyor?

Mustang Mach 1, tam olarak Shelby GT350'nin sunduklarını karşılamıyor olsa da gelecek vaat eden, pist odaklı bir makine. Bu noktada kaputun altında Ford imzalı 5,0 litrelik Coyote V8 ile gelen araç, Bullitt ile aynı beygir gücü ve tork rakamlarına sahip: 480 beygir güç (358 kilovat) ve 569 Nm tork (420 pound-feet tork).

Şanzıman tarafında GT 350'nin devir eşlemeli Tremec altı ileri manuel kutusu ile gelen araç, aynı zamanda 10 ileri SelectShift otomatik şanzıman seçeneği de müşterilere sunuyor. Ford, yeni Mach 1'in tüm bu donanımlarla birlikte pistte müthiş bir performans sergileyeceğini vadediyor.

Geçtiğimiz günlerde birkaç 2021 Ford Mustang Mach 1 prototipi Nürburgring'de test edilirken görüntülenmişti. Testlerde artık sona yaklaşılan aracın önümüzdeki yılın bahar aylarında satışa sunulması bekleniyor.