Ford Otosan'ın Ford Romanya'yı satın alma girişiminde önemli bir aşama kat edildi. Ford Otosan, satın alma sözleşmesindeki ön koşulların tamamlandığını duyurdu.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Ford Otosan'ın Ford Romanya'yı satın alacağından bahsetmiştik. Bugün bu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı açıklandı. Yapılan resmi açıklamada, Ford Romanya hisselerinin tamamının Ford Otosan Netherlands tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşmedeki ön şartların yerine getirildiği duyuruldu.

Ford Otosan tarafından yapılan açıklamalara göre ön şartlarda yer alan hususlardan bir tanesi, satın almaya ilişkin 406 milyon euroluk ilk taksidin ödenmesiydi. Bu ödemenin yapıldığı ve böylelikle satın almaya ilişkin ilk aşamanın tamamlandığı ifade edildi.

Fabrika, yıllık 272 bin adet üretim yapacak!

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamarda, Romanya'daki fabrikada yıllık 272 bin adet otomobil üretimi yapılacağı ifade edildi. Yıllık üretimin 100 bin kadarı yeni nesil Courier olacak. Aynı fabrika, yıllık 189 bin adede kadar Puma üretimi de yapacak. Ford Otosan, anlaşmayı tamamlayabilmek için 2028 yılına kadar faizler dahil 625 ila 765 milyon euro ödeme yapacak.

Ford Otosan'ın KAP'taki açıklaması şöyle:

4.03.2022 tarihli açıklamamızı takiben Ford Romanya hisselerinin tamamının Ford Otosan Netherlands BV tarafından satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesinde belirlenen ön şartlar tamamlanmıştır.

Satın alma bedelinin ilk taksidi 30.06.2022 tarihli tahmini finansal tablolar üzerinden net işletme sermayesi, net borç ve Yeni Nesil Courier projesi için yapılan yatırım tutarı düzeltildikten sonra 406 milyon Euro olarak hesaplanmış olup, yılsonuna kadar gerçekleştirilecek 30.06.2022 tarihli finansal tabloların mutabakatı sonrasında kesinleşen tutarlara göre nihai fiyat düzeltmesi yapılacaktır.

Bu çerçevede, Ford Otosan Netherlands BV'ye yapılan emisyon primi ödemesi kullanılarak 406 milyon Euro tutarındaki ilk taksitin Ford Otosan Netherlands BV tarafından ödenmesi ile birlikte devir işlemi tamamlanmıştır. Ayrıca tüm yönetim kurulu üyelerinin onayı ile alınan karar doğrultusunda Ford Romania SRL, Ford Motor Company ve ilgili Ford Grubu şirketleri ile Courier, Puma ve EcoSport modelleri ile motorlar için Üretim ve Tedarik ile yedek parça Tedarik anlaşmalarının yanısıra Ford Motor Company ile söz konusu ürünlere ilişkin Teknoloji ve Üretim Lisansı Anlaşmaları imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmalar kapsamında Craiova Fabrikası araç üretim kapasitesi yıllık toplam 272 bin adete yükselecek olup, üretim planına göre yeni nesil courier üretimi yıllık 100 bin ve puma üretimi yıllık 189 bin adede kadar çıkabilecektir. Motor üretim kapasitesi ise 350 bin adet olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Tedarik anlaşmaları kapsamında 2023 yılında başlayacak Yeni Nesil Courier üretimi için önümüzdeki üç yıl içerisinde 490 milyon Euro yatırım ve mühendislik harcaması yapılması öngörülmektedir.

Üretilecek araçların, önemli bir kısmının Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin satışlar aracılığıyla Ford Motor Company'ye aktarılması öngörülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, söz konusu sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde yıllık hasılat tutarına oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle, Tebliğ uyarınca işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi ayrıca açıklanacaktır.