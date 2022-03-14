Ford Otosan, bugün paylaştığı açıklamasında Ford Romanya'nın tüm hisselerinin satın alınacağını duyurdu. Satın alımın maliyeti 575 milyon euro olarak açıklandı.

Koç Holding’in sahip olduğu Ford Otosan, bugün son derece önemli bir duyuruyla gündeme taşındı. Şirket, Ford Romanya hisselerinin tamamını satın alacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Ford Romanya’nın 250 bin araç ve 365 bin motor üretim kapasiteli Craiova tesisleri ve üretim faaliyetlerinin devralınacağı bildirildi.

Ford Otosan, KAP’a yaptığı açıklamada devralma işlemi için 2022 ve 2028 yılları arasında toplamda 575 milyon euro ödeme yapılacağını ifade etti. Ayrıca 2028 yılında kapasite kullanım oranına bağlı olarak 140 milyon euro’ya kadar ilave ödeme yapılacağı da eklendi.

Yeni tesiste neler üretilecek?

Koç Holding, açıklamasında yakında devralacağı Craiova tesislerinde hangi modellerin üretileceğini de paylaştı. Buna göre halihazırda üretimi devam eden EcoSport üretimi 2022 yılının sonundan itibaren sonlandırılacak, Puma modelinin ise üretimine devam edilecek. 2024 yılından itibarense Puma’nın tam elektrikli versiyonu üretilecek.

Bununla birlikte 2023 Temmuz ayına kadar üretimine devam edilecek olan Courier aracını ikame etmek üzere, tasarımı ve mühendisliği Ford Otosan tarafından geliştirilecek olan yeni nesil Courier araç modelinin van (Transit Courier) ve kombi (Tourneo Courier) versiyonları da Craiova tesislerinde üretilecek. Yeni nesil Courier modelinin içten yanmalı motorunun üretimine 2023’te, tam elektrikli versiyonlarının üretimineyse 2024’te başlanacak.

Ford Otosan, 650 bin adede ulaşması planlanan yıllık üretim kapasitesinin Romanya Craiova fabrikasının alımıyla birlikte 900 binin üzerine, çalışan sayısının da 20 binin üzerine çıkmasını beklediğini açıkladı.

Ford Otosan’ın sahibi Koç Holding, bugün bir başka bomba haber daha paylaşarak Avrupa’daki en büyük elektrikli batarya üretim tesislerinden birinin Ankara’da kurulması için ilk adımı attığını duyurmuştu.