Yerli Otomobili Desteklemek İçin ÖTV Düzenlemesine Gidiliyor

Elektrikli otomobilleri yakından ilgilendiren yeni bir ÖTV düzenlemesi bugün gündeme geldi. Yerli otomobil TOGG'un üretimini desteklemeyi amaçlayan bu düzenlemenin detaylarına ve belirlenen vergi oranlarına gelin bir göz atalım.

İklim değişikliklerinin etkisi hız kesmeden yükselmeye devam ederken karbon emisyonlarında önemli bir rol oynayan otomotiv endüstrisinde de sürdürülebilir bir gelecek için hamleler devam ediyor. Birçok otomobil üreticisi, geleneksel araçlardan ziyade elektrikli otomobilleri piyasaya sürüyor.

Türkiye’nin ilk yerli otomobili olacak TOGG da bu araçlar arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından merakla beklenen TOGG için artık günlerin sayılı olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Gelen açıklamalar, özellikle fiyatının ne olacağı büyük merak konusu olan aracın 2023’ün başında piyasaya sürüleceğini gösteriyordu. Şimdi ise ülkemizdeki elektrikli araçları ve yerli otomobili yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

TOGG’u desteklemek için ÖTV düzenlemesi

Gelen haberlere göre bugün 3600 ek gösterge gibi konular üzeridne görüşmeler sırasında elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusunda değişikliklere gidilmesi gündeme geldi. Buna göre 160 kW’ı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda vergi %10 olarak uygulanacak. Bunun da yerli otomobilin üretimini destekleyeceği belirtildi.

Önergenin AKP tarafından verildiği beliritilirken, partinin Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da düzenlemeyle ilgili konuştu. Elitaş, ÖTV alınmayan elektrikli otomobillerde fiyatı yüksek olan araçlar dikkate alındığında rekabet zedelendiği için 2021 yılında bu uygulamaya son verildiğini belirterek bu durumun yerli otomobil üretimini olumsuz etkileyeceğini; bundan dolayı da ÖTV indirimine gittiklerini aktardı. Ayrıca bu şekilde yerli üretimin daha cazip getirmenin hedeflendiği de ifade edildi.

Bunlara ek olarak düzenleme ile 160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL olan araçlarda vergi oranının %40 olacağı aktarıldı. Ayrıca 160 kW üstünde matrahı 750 bin TL’yi geçmeyenlerde verginin %50, bu miktarı aşanlarda ise %60 olarak belirleneceği bildirildi. Şu an hâlihazırda geçerli olan oranlar ise, 85 kW’yi geçmeyenlerde %10, 85-120 kW arasındakilerde %25, 120 kW üstünde ise %60 olarak uygulanıyor.