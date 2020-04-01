Zorlu arazi şartlarına ve her türlü iklime meydan okuması için üretilen üç kamyonet modeli, Ford Ranger, Toyota Hilux ve Volkswagen Amarok, off-road becerilerini sergilemek ve en iyisi olduklarını ispatlamak için karşı karşıya geldi.

Pek çok otomobil üreticisi, zorlu şartlara karşı koymayı bilen, güçlü kamyonetler üretiyor. Yine de bazı modeller, kendilerine has takipçi kitlelerine sahipler. Bu araçlardan birine sahip olan hemen herkes, kendi araçlarının daha iyi olduğunu söylüyor.

En çok tercih edilen kamyonet modelleri arasında Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok yer alıyor. Bu araçlardan hangisinin daha iyi olduğu her zaman bir tartışma konusu, bu yüzden de bir yarışta karşı karşıya geldiler.

Arazilerin kralı belli oluyor

Bu üç araç da turbo dizel motorlara sahip. Ford’un kaputunun altında, 2 litrelik 4 silindirli bir motor bulunuyor ve bu motor, 213 beygir güç üretiyor. Aracın çekiş gücüyse 500 nm. Toyota’nın 2,4 litrelik dört silindirli motoru ise Hilux’a 148 beygir güç ve 400 nm çekiş kazandırıyor. VW ise aralarındaki en büyük motora sahip, 3 litrelik V6 motoru, 204 beygir güç üretirken 500 nm de tork sağlıyor.

Arazilerin ve zorlu şartların hakimi olması beklenen bu araçlar elbette ki bir yarış pistinde değil, kendilerine özel seçilmiş bir parkurda karşı karşıya gelecekti. Testlerde araçlar çamurlu bir tepeyi tırmandı, bozuk ve dalgalı arazilerde süründü ve yamaç tırmandı. Ardından da dar, U şeklinde bir pistte birbirlerine meydan okudular. Son olarak bir yamacı en yavaş şekilde inmek için mücadele ettiler.

Kazananı siz belirleyin

Ford ve Toyota, kısa mesafeler için özel donanımlar ve kilitlenebilir arka diferanslar gibi özelliklere sahip olsa da Volkswagen yalnızca çekiş kontrol sistemi ve off-road sürüş modunu kullandı.

Son olarak araçlar bir göle girdi ve hangisinin en çok su sıçrattığına bakıldı. Testi yapan Carwow, kazananı belirleme işini seyircilere bıraktı. Sizce en iyi performansı hangi araç sergiledi?