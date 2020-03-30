Ford Ranger’ın En Kötü Kabusu Olabilecek Özel Toyota Hilux

Japon modifikasyon şirketi Wald International, Toyota Hilux’u en önemli rakibi olan Ford Ranger Raptor’un korkulu rüyası haline getirecek ilgi çekici bir modifikasyon gerçekleştirdi.

Toyota’nın pickup modeli Hilux, dayanıklılığı ile bütün dünyada haklı bir üne sahip. BBC’nin ünlü otomobil programı olan Top Gear’da üzerine devasa bir bina yıkıldığı halde çalışmaya devam eden Toyota Hilux, uzun bir zamandır Toyota tarafından geliştiriliyor ve üretiliyor.

Toyota'nın Hilux’u Ford Ranger Raptor gibi daha agresif bir hale getirmeyi planladığı iddia ediliyor. Ancak henüz öyle bir Hilux tasarımı ortaya çıkmadı. Ancak Toyota’nın bu planlarını, Japonya’da faaliyet gösteren modifikasyon şirketi Wald International gerçeğe dönüştürdü.

Wald International tarafından modifiye edilen Toyota Hilux’a Toyota Hilux Black Bison Edition adı verildi. Black Bison Edition ismi ile modifiye edilmiş Hilux’un neredeyse bütün gövdesi büyütülmüş. Wald International’ın geliştiricileri Hilux’a geniş çamurluklar, yeni bir ön tampon ve aşırı agresif tasarımlı bir kaputu eklediler. Pickup, bu gövde tasarımı ile orijinal Hilux gövdesinden yaklaşık 5.50 cm daha geniş hale geldi. Aracın gövdesinin üst kısmına ve arka bagaj kapağına yerleştirilen spoilerlar, LED ışıklara sahip şekilde tasarlandı.Aracın standart egzozu da üç başlı bir egzozla değiştirildi.

Toyota Hilux Black Bison Edition’ın gövdesinin büyütülmesi çalışmasından aracın tekerlekleri de payına düşeni aldı. Aracın standart 20 inç jantlarının yerine 22 inç büyüklüğünde jantlar takıldı ve arazi lastikleri ile tasarım tamamlandı.

Wald International, Toyota Hilux Black Bison Edition’ın motor kısmında yapılan herhangi bir değişikliği açıklamadı. Bu da aracın motorunda herhangi bir yükseltme olmadığını düşündürdü. Japonya’daki Hilux’lar 174 beygir gücü ve 331lb-ft tork üreten 2.8 litrelik bir dizel motora sahip. Avrupa’daki Hilux’lar ise 2.4 litrelik dizel motora sahip. Hangi Hilux versiyonu seçilirse seçilsin bu motor gücünün Ranger Raptor’un 210 beygir güç üreten motorunu alt edemeyeceğine kesin gözü ile bakılabilir.

Motor kısmında hala Ford Ranger Raptor’un gerisinde olsa bile Toyota Hilux Black Bison Edition, görüşünü ile Ford’un uykularının kaçmasına neden olabilir. Aynı zamanda Toyota da, Black Bison Edition’ın tasarımından yola çıkarak yeni Hilux’ların tasarımını geliştirebilir.