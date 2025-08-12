Ford, elektrikli otomobil sektöründeki yeni stratejisi "Model T"yi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ford, Model T ile maliyetleri düşürecek. Model T stratejisi kapsamında üretilecek ilk otomobil, 2027'de piyasaya sürülecek.

ABD merkezli otomobil devi Ford'dan beklenmedik bir hamle geldi. Özellikle de son dönemlerde rakiplerine karşı üstünlük kuramayan şirket, yeni bir elektrikli otomobil kozu oynadı. Düzenlediği bir etkinlikte "Model T" olarak isimlendirdiği yeni stratejisini duyuran Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarında boy gösterecek gibi görünüyor.

Ford'un Model T isimli stratejisi, "Ford Universal EV Platform" isimli yeni bir elektrikli otomobil üretim platformunun çevresinde şekillenecek. Şirketin açıklamasına göre yeni platform, parça sayısını yüzde 20, bağlantı parçası sayısını ise yüzde 25 azaltacak. Bu da montaj hızını yüzde 15 artırıp, fabrikalardaki iş istasyonu sayısını yüzde 40 düşürecek. Yeni platform, maliyetlerin düşmesini sağlayacak.

Model T kapsamındaki ilk otomobil, bir pick-up olacak!

Ford'un Model T stratejisi kapsamında üreteceği ilk otomobil, orta boyutlu bir pick-up olarak karşımıza çıkacak. Sonraki aşamada ise diğer gövde tiplerinde modeller göreceğiz. Henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da yeni platformda üretilecek bir otomobil, Lityum demir fosfat (LFP) bataryalarla donatılacak ve batarya paketi, otomobilin alt kaplaması olarak görev yapacak. Ford, bu hamle ile ağırlık dengesinin iyileştirileceğini, mükemmel seviyede yol tutuşu sağlanacağını, sessiz bir kabin sunulacağını ve tahminlerin ötesine ulaşan geniş iç alan oluşturulacağını söylüyor. Tüm bunlara ek olarak Ford'un yeni otomobili, yüksek performansıyla da dikkat çekecek. Şirkete göre pick-up'ın 0-100 km/s hızlanma süresi, EcoBoost motorlu Mustang'e çok yakın olacak.

Ford'un elektrikli otomobil kategorisindeki yeni atılımı, 2027 yılı itibarıyla kendini göstermeye başlayacak. Şirket, yaklaşık 30 bin dolarlık fiyatı ile elektrikli pick-up modelini piyasaya sürdükten sonra, diğer modeller için çalışmaya başlayacak. Ford, tüm bunları gerçekleştirebilmek için ABD'nin Louisville şehrinde bulunan üretim tesisine 2 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Bakalım bu yatırımın dönüşünü istediği gibi alabilecek mi...