Formula 1'in sondan üçüncü ayağı olan Bahreyn Grand Prix'inde yarışa yangınlar damgasını vurdu. Yarışı bir kez daha Hamilton kazandı.

Formula 1 sezonunda artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Çok nadir olarak gördüğümüz gece yarışlarından birine ev sahipliği yapan Bahreyn Grand Prix'ini izledik. Yarışın kazananı Hamilton oldu.

Lewis Hamilton ve Mercedes bir kez daha birinci sırayı alırken Red Bull pilotları Verstappen ve Albon da podyumun sırasıyla 2. ve 3. basamaklarında yer aldı. Hafta sonuna esas damga vuran ise yarışın başında ve sonunda yaşanan kazalar oldu.

Grosjean ucuz kurtuldu

Yarışın daha en başında Kvyat ile temas eden Haas pilotu Romain Grosjean bir anda lastik bariyerlere çarptı. Kazanın hemen ardından da otomobil ateş topuna döndü. Neyse ki Fransız pilot bu kazadan yara almadan kurtuldu.

Grosjean'ın aracının pistten kaldırılması için yarış durduruldu. Yaklaşık 80 dakikalık bir aranın ardından bir kez daha otomobiller start aldı. Yine Kvyat ile temas eden bir başka pilot olan Racing Point'ten Lance Stroll'ün aracı takla attı. Stroll araçtan sürünerek çıktı.

Son 18 yarıştan da bir şekilde puan alan ve gelecek yıl için henüz bir koltuğu olmamasına herkesin şaşırdığı diğer Racing Point sürücüsü Perez ise son turlarda yaşadığı motor arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Perez'in aracı önce güç kaybetti, ardından da duman atıp alev aldı.

Hamilton yine kazandı

Yarışın son turları güvenlik aracı nezaretinde geçti. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu bölümde pit yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı. Ona podyumda eşlik eden isimler ise Red Bull Racing'den Max Verstappen ve Alexander Albon oldu.

Başlangıç ve bitiş anındaki kazaları saymazsak bu yıl gördüğümüz diğer yarışlara oldukça benzer bir Grand Prix izlemiş olduk. Haftaya da yine Bahreyn'de ancak bu kez farklı bir etapla Formula 1 bir kez daha karşımızda olacak.