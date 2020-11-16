İstanbul Park’ta Kırılan Tüm Formula 1 Rekorları

İlk olarak 2005 yılında ev sahipliği yaptığı Formula 1 yarışlarına 2011 yılında veda eden İstanbul Park'ta 9 yıl aradan sonra ilk kez Formula 1 heyecanı yaşandı. Lewis Hamilton'un zaferle bitirerek 7. kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği yarışın ardından İstanbul Park rekorlarını derledik.

Takvim yaprakları 2005 yılını gösterirken ilk kez bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan İstanbul Park, pilotlar için zorlu ancak sevilen bir pist. 2011 yılına kadar Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park özellikle hızlı dönülen ve pilotları yüksek G kuvvetine maruz bırakan 8. virajı ile dünyanın dört bir yanındaki taraftarların da ilgisini çekmeyi başardı.

Toplam 7 Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan pistte yapılan ilk F1 yarışında kırılan rekorlar ise hala geçilebilmiş değil. Önümüzdeki günlerde yeniden Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak olan İstanbul Park pistinin bu zamana kadarki rekorlarına gelin birlikte göz atalım.

Formula 1 İstanbul Park rekorları:

En hızlı tur zamanı: Juan Pablo Montoya, 1:24,770

Juan Pablo Montoya, 1:24,770 En hızlı pol turu: Kimi Räikkönen, 1:26,797

Kimi Räikkönen, 1:26,797 En yüksek hıza ulaşan pilot: Juan Pablo Montoya, 330 km/saat

Juan Pablo Montoya, 330 km/saat En çok dünya şampiyonluğu: Lewis Hamilton, 7 kez (Michael Schumacher ile ortak rekor)

En hızlı pol turu rekoru İstanbul Park'taki ilk sıralama turları sırasında Räikkönen tarafından kaydedildi:

Tarih: 20 Ağustos 2005

Pilot: Kimi Räikkönen

Takım: MCLAREN MERCEDES

Rekor: En hızlı pol turu 1:26,797

İstanbul Park pistinde en hızlı pol turu rekoru da 2005 yılında kırıldı. Sıralama turlarında sahneye çıkan Kimi Räikkönen, McLaren MP4-20 aracıyla tamamladığı tur ile birlikte pol pozisyonu kaptı. Räikkönen, bu turuyla aynı zamanda İstanbul Park’ta yapılan sıralama turlarının en iyisini gerçekleştirdi. 1:26,797’lik bir derece ile İstanbul Park’ın en hızlı pol turunu atan Kimi Räikkönen’in rekoru hala kırılmadı.

En hızlı tur da yine İstanbul'daki ilk Formula 1 yarışında Montoya tarafından atıldı, bu rekor bir daha kırılamadı:

Tarih: 21 Ağustos 2005

Pilot: Juan Pablo Montoya

Takım: MCLAREN MERCEDES

Rekor: En hızlı tur 1:24,770

2005 yılında İstanbul Park'ta düzenlenen ilk Formula 1 yarışında, pistin en hızlı turunu atan pilot Juan Pablo Montoya oldu. Montoya, 1:24,770’lik derecesiyle yalnızca o yıl yapılan yarışın değil, İstanbul Park’ın en hızlı turunu atmış oldu. 2005 yılından sonra İstanbul Park pistinde gerçekleştirilen hiçbir yarışta Montoya’nın attığından daha hızlı bir tur atılmadı. Dolayısıyla en azından şimdilik İstanbul Park’ın en hızlı tur zamanı rekoru Juan Pablo Montoya’ya ait. Ancak Yarışı takım arkadaşı Kimi Raikonen kazandı; Montoya, Renault'un efsane pilotu Fernando Alonso'nun ardından üçüncü oldu.

En yüksek hıza ulaşan pilot da en hızlı turu atan Montaya olmuştu, hala geçen yok:

Tarih: 20 Ağustos 2005

Pilot: Juan Pablo Montoya

Takım: MCLAREN MERCEDES

Rekor: En yüksek hız 330 km/sa

2005 yılında yapılan yarışta en hızlı tur zamanı rekorunu ele geçiren ve 6 yarış boyunca bırakmayan Juan Pablo Montoya, aynı zamanda o yarışta en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirmişti. Montoya, saatte 330 kilometre hıza çıkarak yarışın en yüksek hıza çıkan pilotu oldu. Bu hız, bu zamana kadar İstanbul Park’ta yapılan Formula 1 yarışlarındaki en yüksek hız olarak pistin rekorları arasında yerini aldı.

En çok dünya şampiyonluğuna sahip ikinci pilot Lewis Hamilton oldu:

Tarih: 15 Kasım 2020

Pilot: Lewis Hamilton

Takım: MCLAREN MERCEDES

Rekor: En çok dünya şampiyonluğu (Schumacher ile ortak rekor)

2020'de Formula bir yarışları salgın nedeni ile bir süre aksadı ve yetkililer, İstanbul Park'ı 9 yıl aradan sonra ilk kez takvime eklediler. 15 Kasım'da düzenlenen yarış, gerçekten de yaşanan özlemi giderecek şekilde oldu. Mercedes'ten Lewis Hamilton, yarışı 20 saniyeye yakın bir fark ile zaferle tamamladı, 7. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti. Bu rekor ile birlikte Schumacher'e ortak oldu.

İstanbul Park'ın Formula 1 tarihi:

2005 Türkiye Grand Prix:

Kimi Räikkönen Fernando Alonso Juan Pablo Montoya Giancarlo Fisichella Jenson Button

Türkiye’de gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışı olan 2005 Türkiye Grand Prix’i, Kimi Räikkönen’in liderliğinde başladı. Sıralama turlarında başarılı bir tur atan Räikkönen, birinci sırada başladığı yarışın sonuna kadar lider kalmayı başardı. 58 tur boyunca lider kalan ve yarışı bu şekilde bitiren Räikkönen’in ardından Fernando Alonso geldi. Üçüncü sırada ise 39. turda en hızlı tur zamanını elde eden Juan Pablo Montoya yer aldı.

2006 Türkiye Grand Prix:

Felipe Massa Fernando Alonso Michael Schumacher Jenson Button Pedro de la Rosa

2006 yılında yapılan Türkiye Grand Prix’i oldukça olaylı geçti. Daha ilk turda iki kişinin yarıştan elenmesiyle başlayan yarışın liderlik koltuğunda 1:26.907’lik derecesiyle pol pozisyonda yarışa başlayan Felipe Massa vardı. 39 tur boyunca liderliği kaptırmayan Massa, 40. turda liderliği Michael Schumacher’e kaptırsa da 43. turda liderliği geri alarak yarışı birinci sırada bitirdi. Yarışın en hızlı turunu 1:28.005’lik derecesiyle Michael Schumacher attı.

2007 Türkiye Grand Prix:

Felipe Massa Kimi Räikkönen Fernando Alonso Nick Heidfeld Lewis Hamilton

2007 yılının 12. Formula 1 yarışı olan 2007 Türkiye Grand Prix’i çekişmeli geçti. 1:27.329’luk derecesiyle pol pozisyonda yarışa başlayan Felipe Massa 19. turda liderlik koltuğunu devretti ancak 22. turda yeniden birinci oldu. 42. turda yeniden birinciliği kaptıran Massa, iki tur sonra yeniden birinci oldu ve yarışı lider bitirdi. Yarışın en hızlı turunu 1:27.295’lik dereceyle Kimi Räikkönen attı.

2008 Türkiye Grand Prix:

Felipe Massa Lewis Hamilton Kimi Räikkönen Robert Kubica Nick Heidfeld

2006 ve 2007 sezonlarında İstanbul Park’ta yapılan yarışlarda pol pozisyonda yarışa başlayan Felipe Massa, 2008 sezonunu da boş geçmedi. İstanbul Park pistinde 3 kez art arda pol pozisyonda başlayan tek pilot olan Massa, Lewis Hamilton ve Kimi Räikkönen ikilisiyle gerçekleştirdiği liderlik savaşını kazanarak yarışı birinci bitirdi. Lewis Hamilton ikinci, Kimi Räikkönen ise üçüncü oldu. Yarışın en hızlı turunu 1:26.506’lık derecesiyle buz adam Kimi Räikkönen attı.

2009 Türkiye Grand Prix:

Jenson Button

Mark Webber

Sebastian Vettel

Jarno Trulli

Nico Rosberg

Üç sene üst üste Ferrari’nin domine ettiği yarışlara ev sahipliği yapan İstanbul Park’ta pol pozisyonda bu sefer farklı bir isim vardı. 2009 Türkiye Grand Prix, 1:28.316’lık derecesiyle Red Bull Renault takımının pilotu Sebastian Vettel’in önderliğinde başladı ancak Alman pilotun liderliği çok sürmedi ve daha ilk turda Jenson Button liderliğe yükseldi. 18. turda liderliği Mark Webber’e ödünç veren Jenson Button, 19. turda liderliği yeniden devralarak yarışı birinci bitirdi. Yarışın en hızlı tur zamanlaması da 1:27.579’luk dereceyle Jenson Button’dan geldi.

2010 Türkiye Grand Prix:

Lewis Hamilton Jenson Button Mark Webber Michael Schumacher Nico Rosberg

İstanbul Park, 2010 yılında oldukça ilginç bir yarışa ev sahipliği yaptı. Pol pozisyonda Mark Webber’in başladığı yarış, 40. tura kadar onun liderliğinde devam etti. Yakıt konusunda uyarı alan Mark Webber’den takım arkadaşı Sebastian Vettel’e yol vermesi istendi ancak Webber bunu kabul etmedi. Vettel, 40. turda yakaladığı fırsat ile takım arkadaşını geçmeye çalıştı ancak ikili ilginç bir çarpışma yaşadı. Bu çarpışma Red Bull takımına pahalıya patladı.

Sebastian Vettel, çarpışma nedeniyle yarış dışı kaldı. Mark Webber ise ön kanadının hasar alması nedeniyle pite girdi. İkilinin inatlaşması, kendi elleriyle liderliği vermelerine neden oldu. Mark Webber’in ardından ise liderlik koltuğuna Lewis Hamilton oturdu. İngiliz pilot, yarışı birinci olarak bitirmeyi başardı.

2011 Türkiye Grand Prix:

Sebastian Vettel Mark Webber Fernando Alonso Lewis Hamilton Nico Rosberg

Sebastian Vettel ve takımı Red Bull önderliğinde geçen 2011 sezonunda yapılan Türkiye Grand Prix’inin pol pozisyonunda Vettel vardı. Yarışa birinci başlayan ve yarışın sonuna kadar lider koltuğunu bırakmayan Sebastian Vettel, 2011 sezonu gibi İstanbul Park’ı da domine etmeyi başardı. Bu yarış, İstanbul Park’ta gerçekleşen son Formula 1 yarışı oldu ve daha sonra pist, gelecek seneler için Formula 1 takvimlerinden kaldırıldı.

2020 Türkiye Grand Prix:

Lewis Hamilton Sergio Perez Sebastian Vettel Charles Leclerc Carlos Sainz

Nihayet hasret sona erdi ve İstanbul Park, 2020'de yeniden Formula 1 yarış takvimine eklendi. 14 Kasım 2020’de sıralama turları, 15 Kasım 2020’de ise asıl yarış yapıldı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarışı zirvede tamamlayarak 7. dünya şampiyonluğunu Türkiye'de ilan etti. Böylece toplam şampiyonluk sayısı 7 olan Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu, yani egale etti.