Formula 1 Pilotları Yarış Sırasında Neden Kilo Verirler?

Dünyanın en çok takip edilen motor sporu Formula 1'in pilotları, her yarış sonrasında ortama 3 kilogram ağırlık kaybediyor. Peki nasıl?

Sekizinci virajı ile Formula 1 pilotlarının kurkulu rüyası olan İstanbul Park pisti, 9 yıl aradan sonra sıcak lastikleri ve dumanları yeniden hissetti. Ülkemizdeki Formula 1 hayranlarının kilitlendiği yarış tamamlandı ve Formula 1'e dair önemli sorular akıllara gelmeye başladı.

F1 pilotları, ortalama 2 saat süren yarışların ardından ortalama 3 ila 4 kilogram arasında ağırlık kaybediyorlar. Sıradan bir insan için 2 saatte bu kadar kilo kaybı yaşamak, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Ancak F1 pilotları, yarışların ardından hiç zorlanmadan hayatlarına devam edebiliyorlar. Kilo kaybının nedenlerini anlamak için önce F1'in ilgili kurallarına yakından bakmak gerekiyor.

Formula 1 araçları sürücü ve ekipmanları dahil, yakıtsız 733 - 740 kilo aralığında olmalı:

2019'da resmileşen bir F1 kuralına göre pilot, koltuğu, kaskı, direksiyonu ve diğer sürüş ekipmanları toplam 80 kilogram barajında olmak zorundadr. Araçların pilot ve ekipmanlarla gelen 80 kilogram dahil toplam ağırlığı 733 ila 740 kilogram olmalıdır. Aksi takdirde pilot veya araç, ısınma ve sıralama turlarına ve yarışa katılamaz.

Hedefin çok altında kalan pilotlar, 80 kilogram ağırlık barajına ulaşmak için ağırlık yeleği giyebilirler. Bu sayede kullandıkları araç, hedeflenen toplam ağırlığa ulaşmış olur. Hafif pilotlara sahip takımlar, toplam ağırlığa ulaşmak pilot yeleği yerine aracın farklı bölümlerine ağırlık ekleyemezler.

Sürücüler, yarıştan önce -susamamış olsalar bile- bol bol su içerler:

Yarış sırasındaki yüksek hız ve sonucunda oluşan yüksek basınç, kokpit içerisindeki yüksek sıcaklık ile birleşince pilotlar, hızlı şekilde sıvı kaybederler. Yarış esnasında, pitstopta bile su içemedikleri için öncesinde su tüketmeleri gerekir. Hatta susamamış olsalar bile pilotlar içebildikleri kadar su içerler.

Yüksek hız, yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve sonuç: Orta dereceli dehidrasyon

Toplam ağırlığa ulaşan ve etaba katılabilen her pilot, yarışı kaçıncı sırada tamamlarsa tamamlasın "dehidrasyon" denilen biyolojik bir durumu yaşar. Vücudun aşırı sıvı kaybı olarak özetlenebilecek olan dehidrasyon, aslında her insanın basit bir ısınma sonrasında bile yaşayabileceği bir durumdur. Ancak Anadolu Sağlık'ın açıklamasına göre hafif, orta ve şiddetli olmak üzere 3 şekilde incelenir.

F1 pilotları, yarış öncesinde bol bol su içerek aslında 2 saat boyunca yaşayacakları dehidrasyonun şiddetini düşürürler. Hem vücutlarındaki sıvı hem de yarış öncesinde tükettikleri yoğun miktardaki su, yarış sırasında terleme ve idrar yolu ile vücutlarından atılır.

Peki yarış esnasında su içmek için bile dışarıya çıkamayan pilotlar idrarlarını nasıl yapıyorlar? Ne yazık ki ne araçlarında ne de kıyafetlerinde bunun için özel bir sistem bulunmuyor, doğal yollarla, yani olduğu gibi bu sorunu çözüyorlar.