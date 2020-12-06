Formula 1'de Sakhir GP Olaylı Başladı

Sezonun 16. yarışı olan Sakhir GP, gridin önemli pilotlarından Max Verstappen, LeClerc ve Perez'in karıştığı olaylarla başladı.

Formula 1 sezonuna yavaş yavaş noktayı koymaya hazırlanıyoruz. Sezonun sondan ikinci yarışı için şampiyona bir kez daha Bahreyn'de, Sakhir pistinde misafir oluyor. Hamilton'un yokluğunda bu hızlı GP büyük merakla takip ediliyor.

Kısa ve hızlı olan pistle ilgili olarak seyircilerin beklentileri oldukça yüksekti. Yarış da daha ilk andan iki önemli ismin yarış dışı kalmasıyla birlikte beklentileri karşılayacağını göstermiş oldu. Pilotlardan ikisi yarış dışı kaldı.

Verstappen ve LeClerc şanssız

Yarışın daha ilk turunda LeClerc'in hamlesinden sonra bir anda ortalık karıştı. Bottas'ın kontrasından ve Perez'in atağından kurtulmayı başaran Verstappen, LeClerc'ten ise kendini sıyıramadı. Pistten çıkan Red Bull için haftasonu duvarda sonlandı. İki araç için de yarış başladığı gibi sona erdi.

Verstappen ve LeClerc bu hafta sonu Hamilton'ın yokluğunda performansı en çok merak edilen isimler arasında yer alıyordu. Her iki pilot da 4. virajda kaldı. Hamilton'ın aracında oturan Russell ise turların büyük bir kısmında ilk sırada kalmayı başardı.

Formula 1'de sezonun son yarışı haftaya Abu Dhabi pistinde gerçekleştirilecek. Hamilton'ın tedavisinin durumuna göre Williams pilotu George Russell'ı bir kez daha Mercedes koltuğunda görmemiz mümkün olabilecek.

F2'de şampiyon Schumacher oldu

Aynı pistte bugün yapılan F2 yarışları sonucunda şampiyon Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher oldu. Genç yarışçı 18. sırada kalsa da şampiyonlukta yarıştığı diğer isim olan Callum Illott'un 10. sırada kalması genç Alman pilotu şampiyon yaptı.

Formula 1'de koronavirüs pandemisi sonrasında yarışlar daha sıkışık bir takvimle yapılırken yıllar sonra da ülkemize gelmişti.