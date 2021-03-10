Formula 1'de Gridin Rengarenk Olacağı 2021 Yılının Araçları

Formula 1'de yeni sezona artık sayılı günler kaldı. Formula 1'de mücadele edecek takımlar da yeni araç tasarımlarını tanıttı. Bazı takımlarda çok dikkat çekici değişiklikler var.

Her sporda takımların kendilerini rakiplerinden ayırmak, markalaşmak için kendi amblemleri, renkleri ve tasarımları olur. Futbol gibi sporlarda formalar genellikle belli bir temadan çok uzaklaşmaz. Formula 1 ise bu anlamda çok daha renkli bir spor.

2021 sezonu başlarken bazı takımlar isim değiştiriyor, bazı takımlar ise ana sponsorlarının değişimine bağlı olarak araçlarında farklı renklere yer veriyor. Sezonun ilk yarışına doğru geri sayıma başladığımız şu günlerde bütün yeni araç tasarımları da ortaya çıktı. Nelerin değiştiğine hep birlikte bakalım.

Bu yazıda araçların takımların verdiği isimlerini değil, bize çağrıştırdıkları tanımları kullandık. SF21 ya da at02 gibi isimlerden daha ayırt edici olacağına, yeni izleyiciler için daha akılda kalıcı olacağına inandığımız için böyle bir yol izliyoruz. Yoksa her bir araç milyonlarca dolar değerinde ve her biri bir mühendislik harikası.

Mercedes AMG Petronas

Son şampiyon Mercedes, bu yıl aracında çok da fazla değişiklik yapmayan isimlerden. AMG logosu boyut olarak küçülse de sayıca artış gösterirken, araca kırmızı tonlarının da katıldığı gözüküyor.

Siyah Mercedes (2020)

O kadar da siyah olmayan Mercedes (2021)

Renault/Alpine

Renault bu yıl efsane pilotlardan Fernando Alonso'yu yeniden yarıştırmaya hazırlanırken, takımın adını da kendi çatısı altındaki lüks otomobil üreticisi Alpine ile değiştirdi.

Lipton Ice Tea (Renault 2020)

Pepsi (Alpine 2021)

Ferrari

Yıllardır aynı kırmızıyla görmeye alıştığımız Ferrari'ye bu yıl biraz daha renk gelmiş gözüküyor. Yine de yeşil sponsor logosunun biraz göz tırmaladığı bir gerçek.

Ferrari (2020)

Karpuzlu Ferrari (2021)

Alpha Tauri

Orta sıraların heyecan verici takımlarından olan Alpha Tauri, bir önceki tasarımda bulunan renklerin yerini değiştirmiş gözüküyor.

Alpha Tauri (2020)

Reverse Uno Alpha Tauri (2021)

McLaren

Oldukça dinamik ve eğlenceli pilotlara sahip olan McLaren da tasarımını neredeyse hiç değiştirmedi. Sadece aracın üzerine eklenmiş bir iki logo farkı göze çarpıyor.

McLaren (2020)

McLaren (2021 ama aynı kaplama)

Racing Point/Aston Martin

Racing Point bu yıl Aston Martin haline geldi ve kadrosuna da Sebastian Vettel'i kattı. Aracın pembe tasarımı da yerini yeşil bir kaplamaya bıraktı.

Racing Point (Pembedes)

Aston Martin (Diş Macunu Yeşili Mercedes)

HAAS

Tartışmalı pilot Mazepin ve oğul Schumacher ile yarışacak olan HAAS, tasarımının buram buram Rusya bayrağı kokmasıyla ve Rus sponsorlarıyla oldukça büyük tartışma yarattı.

HAAS (2020)

HДДБ (2021)

Red Bull Racing

Mercedes'in geçen yılki en büyük rakibi olan Red Bull Racing de tasarımda çok büyük bir değişiklik yapmadı. Sponsorlar ve haliyle logolar değişiklik gösterdi.

Red Bull Racing (2020)

Red Bull (2021)

Williams

Geçen yılı unutmak isteyen Williams, el değiştirmesinin ardından yepyeni bir kaplama ile karşımıza çıktı.

Williams (2020)

Williams (2021)

Alfa Romeo

Tembellik edip renkleri ters çeviren bir başka takım da Alfa Romeo oldu. Yine de iki parça halinde kırmızı kullanılması göze daha hoş gelen bir tasarım oluşturmuş.

Alfa Romeo (2020)

Alfa Romeo (2021)

2021 yılının araçları bu şekilde oldu. Yeni otomobillerden en çok hangisini beğendiniz? Hangi kaplamalar hoşunuza gitti? Yorumlarınızı bekliyoruz.