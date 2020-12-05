Formula 1'de sezonun 16. yarışı, bir önceki etapta olduğu gibi Bahreyn'de yapılacak. Sakhir GP, az gördüğümüz gece yarışlarından biri olacak.

Formula 1'de bu hafta sonu gözler bir kez daha Bahreyn'e çevrilecek. Bu defa seyircilerin odağında ise Formula 1'in geleceğine damga vurması beklenen pilotlar yer alacak. Sıralama turları bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirilecek.

Yedinci defa şampiyon olmayı garantileyen Hamilton, koronavirüs testi pozitif çıktığı için yarışamayacak. Onun yerine Williams'tan 22 yaşındaki George Russell Mercedes koltuğunda oturacak. Ayrıca gridde başka değişiklikler de var.

Formula 1'de geleceğe dönüş

Formula 1'de yer alan en önemli isim hiç kuşkusuz ki Lewis Hamilton. Seveni de sevmeyeni de çok olan başarılı pilot, tartışmasız en dominant performanslardan birine sahipti. 34 yaşındaki yarışçının yokluğunda daha farklı bir F1'e dair fikirler de edinebileceğiz.

Oldukça kısa ve hızlı bir pist olan Sakhir pistinde yapılan ilk antrenmanlarda, Williams'tan Mercedes'e geçen Russell oldukça başarılı bir performans sergiledi ve en iyi performans gösteren isim oldu. Onu geçici takım arkadaşı Bottas takip etti.

Hamilton'ın koltuğu Russell'e verilince onun koltuğuna da Jack Aitken geçti. Haas takımı da geçen hafta aracı ateş topuna gönen Romain Grosjean'in yerine Emerson Fittipaldi'nin torunu Pietro Fittipaldi mücadele edecek. Bu hafta sonu Verstappen, LeClerc, Russell, Sainz Jr gibi pek çok genç yıldız aradığı fırsatı bulacak.

Sıralama turları 20:00'de

Sakhir Grand Prix için sıralama turları Türkiye saati ile bu akşam 20:00'de gerçekleştirilecek. Antrenman turlarındaki performanslara da bakarsak 50 saniye civarında tur zamanları görmemiz mümkün olacak. Yarın yapılacak olan ve saat 21:00'de başlayacak Grand Prix ise 87 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Formula 1'in ülkemizdeki yayın hakları S Sports'da bulunuyor. S Sports kanalı pek çok farklı yayın platformunda yer aldığı gibi ücretli olarak uydu üzerinden de izlenebiliyor. Bu sezon Hamilton'ın dışında yarış kazanan pilotlar sadece Bottas, Verstappen ve Gasly idi. Bu isimlere yeni bir pilot eklenip eklenmeyeceğini bu haftasonu göreceğiz.