Türkiye’de Koronavirüs Vakalarının Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının dağılımına dair önemli grafikler gösterdi. Bu noktada ölümle sonuçlanan koronavirüs vakaları en çok 70 yaş ve üzeri vatandaşlarda görülüyor.

Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair önemli detaylar paylaştı. Virüsle ilgili son dakika gelişmelerini ve vaka sayılarını açıklayan bakan, ayrıca virüsün ülkemizde yaş ve cinsiyete göre dağılımından da bahsetti.

Yaşın koronavirüs karşısında bir güvence olmadığı şimdiye dek pek çok bilim insanı tarafından söylendi. Sağlık Bakanı da grafiklerle birlikte açıkladığı verilerle bu söylemi bir kez daha doğrulamış oldu. Bu noktada ülkemizde virüse en çok yakalanan kesimin 20 ila 65 yaş arasında olması da dikkatlerden kaçmadı. Gelin Bakan Fahrettin Koca’nın toplantıda gösterdiği tabloları birer birer inceleyelim.

Günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımı:

Yukarıda yer alan tabloya dikkatli bir şekilde baktığımızda birkaç istisna haricinde günlük test sayılarının kademeli bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Bu noktada tabloda ‘mavi’ renkle gösterilen pozitif vaka sayılarındaysa 31 Mart’taki artışın ardından 1 Nisan’da yaşanan düşüş dikkat çekiyor.

Vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımı:

Ülkemizdeki koronavirüs vakalarının yaşlara göre dağılımına baktığımızda virüsten en çok etkilenen aralığın 25 ila 30 yaş arasındaki gençler olduğu görülebiliyor. Ayrıca sokağa çıkma yasağından etkilenmeyen ve çalışan nüfus olarak görülen 20 ila 65 yaş aralığında da virüs vakaların daha sık görüldüğünü, virüsten etkilenenlerinse daha yüksek oranda erkek vatandaşlar olduğunu söyleyebiliriz.

Bildiğiniz gibi yetkililer, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ardından geçtiğimiz günlerde 20 yaş altı vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirmişti. Virüsün yaşlara göre dağılımı incelendiğinde bu tedbirlerin işe yaradığı anlaşılıyor.

Vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımı:

Koronavirüs vakalarında önemli verileri her gün bizzat paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan itibarıyla koronavirüsten vefat eden kişi sayısının 725’e ulaştığını belirtti. Vefatların yaşa göre dağılımını grafiklerle gösteren Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin genellikle 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar olduğunun altını çizdi. Öte yandan ölümle sonuçlanan vakalar, 45 yaş altındaki kişilerde oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

7 Nisan 2020 itibarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre ülkemizde koronavirüsle enfekte olmuş toplam 34.109 kişi bulunuyor. Bu kişilerden 725’i hayatını kaybederken 1.582’siyse sağlığına geri kavuştu. Buna ek olarak ülkemizde yoğun bakımda olan 1.474, entübe durumda olan 987 hasta bulunuyor.