Formula 1 Abu Dhabi yarışının son turunda alınan ani karar hakkında Mercedes, protestosu kabul edilmeyince karara itiraz edeceğini açıklamıştı. Takım, bugün o itirazını geri çektiğini duyurdu.

Formula 1 2021 sezonunun iki şampiyon adayı, son yarışa eşit puanlarla başladılar. Sezon boyunca özlediğimiz ve fazlasını bulduğumuz düzeyde heyecan yaşatan Lewis Hamilton ve Max Verstappen, şampiyonluk mücadelesinde son tura kaldılar. Filmini çekseniz “abartı” diyeceğiniz bu final yarışında son turda güvenlik aracının ardından Lewis Hamilton’ı geçen Max Verstappen, dünya şampiyonluğunu kazanan isim oldu.

Şampiyonluk mücadelesinin asıl kararıysa aslında temelde F1 Yarış Direktörü Michael Masi tarafından verildi. Normalde bugüne kadar güvenlik aracı sırasında tur yemiş araçların güvenlik aracını geçtiğini, liderlerin asıl sıralamada yarışa devam ettiklerini görüyorduk. Fakat FIA’nın kararıyla önce turlanmış araçların güvenlik aracını geçmeyeceği, ardından tam son tura girmeden önce Masi’nin kararıyla aksi yönde karar alındı. Sonuç olarak şampiyonluk, Max Verstappen’e gitmiş oldu.

Mercedes, yaptığı itirazı geri çekiyor

Formula 1 dünyasında büyük tartışma yaratan bu zor karar, Mercedes-AMG Formula 1 takımının protestosuyla sonuçlanmıştı. FIA ise Mercedes’in protestosunu geri çevirdi. Bunun ardından Mercedes, bu kararı temyize taşıyacağını açıkladı. Fakat bu sıralarda bir söylenti de ortaya çıktı: Lewis Hamilton, takımından temyizden vazgeçilmesini istiyordu.

İşte bu söylentiler doğru çıktı ve Hamilton, takımını ikna ederek temyiz kararının geri çekilmesini, kararın mahkemeye taşınmasını engelledi. Mercedes, resmi bir açıklama paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Sportif adalet adına çağrıda bulunduk ve o zamandan beri FIA ve Formula 1 ile geleceğe açıklık getirmek için yapıcı bir diyalog içindeyiz, böylece tüm yarışmacılar yarıştıkları kuralları ve bu kuralların nasıl uygulanacağını bilsinler. Bu nedenle, FIA'nın Abu Dhabi'de yaşananları kapsamlı bir şekilde analiz etmesi ve Formula 1'deki kuralların, yönetimin ve karar verme sürecinin sağlamlığını geliştirmek için bir komisyon kurması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca buna takımları ve sürücüleri de davet etmelerinden memnunuz.

Mercedes-AMG Petronas takımı, bu sporu bizim kadar seven her takım ve her taraftar için, daha iyi bir Formula 1 oluşturmak adına bu komisyonla aktif olarak çalışacak. Sonuç olarak bu süreçten FIA'yı sorumlu tutacağız ve itirazımızı geri çekeceğiz.

Max Verstappen ve Red Bull Racing'e: Bu sezon elde ettikleri başarılardan ötürü en içten saygılarımızı ifade etmek istiyoruz. Şampiyonluk mücadelesini gerçekten bir destan hale getirdiniz. Max, seni ve tüm takımı tebrik ediyoruz. Gelecek sezon seninle pist üstünde mücadele etmek için sabırsızlanıyoruz."